◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦 ウルグアイ―カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）

初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、５大会連続１５度目出場のウルグアイ（同１６位）と対戦した。

前半２１分にカボベルデが先制した。ゴール正面約３０メートルのＦＫ。ＭＦのＫ・ピナは２枚の壁の間を通す右足シュートをゴール右隅へ突き刺して先制ゴール。初出場したＷ杯で歴史的な初ゴールをマークした。

カボベルデは１９７５年にポルトガルから独立。面積は滋賀県とほぼ同じ約４０００平方キロメートル、人口５０万人強の大西洋の島国だ。１次リーグ初戦で強豪スペインを相手にＧＫボジニャが好セーブ連発で完封し、歴史的勝ち点１を獲得して話題を集めていた。

◆カボベルデ（初出場） ＦＩＦＡランク６７位。アフリカ選手権の最高成績は８強（２０１３、２３年）。ブビスタ監督（５６）が指揮。主な選手はＧＫボジニャ（チャベス）、ＤＦコスタ（ビリャレアル）ら。アフリカ大陸の西海岸から約６２０キロ離れた群島国家。首都プライア。人口は約６０万人。面積は約４平方キロメートル（滋賀県と同規模）。７５年までポルトガル領で公用語はポルトガル語。出稼ぎや移住する人が多く、本国の人口よりも海外在住者の方が多い。特産品はバナナ、サトウキビ。第２の都市ミンデロは補給港で、日本船のマグロ漁の基地がある。