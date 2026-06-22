◇W杯北中米大会1次リーグH組 カボベルデ―ウルグアイ（2026年6月21日 マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、初出場のカボベルデ（FIFAランク63位）は、ウルグアイ（同18位）と対戦。前半21分にカボベルデが先制に成功したが、同44分に追いつかれた。

カボベルデはペナルティーエリア手前でFKを獲得すると、キッカーのMFケビン・ピナがウルグアイの2枚の壁の間を抜くミドルシュートを突き刺した。カボベルデベンチは歓喜に沸き、会場も大興奮。カボベルデにとってこれが歴史的なW杯初ゴールとなった。

攻勢を強めるウルグアイは前半44分、ゴール前のこぼれ球に反応したMFマキシミリアノ・アラウホがペナルティーエリア中央からヘディングで同点に持ち込んだ。

カボベルデは15日（日本時間16日）に行われた1次リーグ初戦のスペイン戦と対戦。下馬評では圧倒的不利と見られる中、GKボジニャを中心とした守備陣が奮起し、スペイン攻撃陣をシャットアウト。歴史的な勝ち点1を獲得し、世界中の注目を集めていた。