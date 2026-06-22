【漢字クイズ】「納内」はなんて読む？一文字目から読み間違える人多数！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「納内」はなんて読む？

「納内」という漢字を見たことはありますか？ 北海道にある駅名で、答えはひらがな5文字です。 いったい、「納内」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おさむない」でした。 納内駅は、北海道深川市に位置する駅。 駅のある深川市は、北部を雨竜川、南部を石狩川が流れており、この2大河川を中心に広大な平地と市街地が形成されています。 また、「ななつぼし」や「ふっくりんこ」などの銘柄を中心に生産されている、消費者のニーズに応える良質で美味しいお米の主産地として高い評価を受けていますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『JR北海道』

・『北海観光節』

ライター Ray WEB編集部