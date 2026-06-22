スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が21日（日本時間22日）、アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）が、来月フィラデルフィアで開催されるホームランダービーに出場しない意向を明らかにしたと報じた。

アルバレスはこの日のガーディアンズ戦でア・リーグ単独トップとなる25号ソロ本塁打を放ち、チームの2―1の勝利に貢献。試合後にホームランダービーへの参加について問われると「興味はあるが、今年ではない」と語り、出場を見送る考えを示した。

アルバレスは今季ここまで打率.322、25本塁打、56打点をマークし、三冠王を狙う位置にいる。打率ではレイズのヤンディ・ディアスを追い、本塁打はア・リーグトップ。打点でも首位争いを演じている。2022年にはホームランダービーへの招待を受けたが、右手の故障で辞退。23年も脇腹の負傷でオールスター戦を欠場した。

24年には「いずれは出場したい」と話していたが、今季は本塁打王だけでなく三冠王も狙える位置にいるだけに、後半戦へ向けたコンディション維持を優先したとみられる。なお、アルバレスはオールスターのファン投票第1回中間発表でア・リーグ最多得票を獲得しており、このままいけば4度目のオールスター選出と2度目の先発出場が有力だ。また現在のペースなら、ジェフ・バグウェルが保持する球団記録のシーズン47本塁打を更新する可能性も高まっている。