米人気俳優のアン・ハサウェイ（43）さんが自身のインスタグラムを更新。第3子を妊娠したことを公表し、話題となっています。



【写真】ふっくらとしたお腹を披露するアン・ハサウェイさん

アン・ハサウェイさんは、白いドレス姿で動画に登場。はじめは両腕でお腹を包むようにしていましたが、動画の途中で両腕を下ろし、満面の笑みでふっくらとしたお腹を披露しました。投稿文には「x Baby, I’m yours x」とつづりました。



投稿に対し、コメント欄には「おめでとう」「なんてことだ！！」「本当にうれしい」「あなたの家族に神のご加護がありますように」「なんてかわいいんだ」「美しい赤ちゃんを見るのが待ちきれない」など、多くの祝福の声が寄せられました。



アン・ハサウェイさんは「プリティ・プリンセス」、「レ・ミゼラブル」、「インターステラー」、「マイ・インターン」など数多くの映画に出演。また「プラダを着た悪魔」の最新作は今年5月1日から公開され、現在も大ヒット上映中。プライベートでは2012年に俳優でジュエリーデザイナーのアダム・シュルマンさんと結婚。2016年に第1子、2019年に第2子が誕生しています。