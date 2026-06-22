サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2戦で日本がチュニジアに4-0で快勝したことについて、中国のスポーツメディア・咪咕体育は「日本がアジア勢のW杯史上最大点差で勝利した」と伝えた。

21日に行われた試合は、日本が前半4分に左サイドの中村敬斗の折り返しを鎌田大地が押し込んで先制に成功。同31分には上田綺世が強烈なミドルシュートをたたき込み追加点を挙げた。後半24分には、上田のパスに抜け出した伊東純也が冷静に流し込んで3点目を挙げると、同38分には上田が頭で合わせてこの日2点目を挙げ、日本が4-0で勝利した。

咪咕体育は「日本がチュニジアに4-0で勝利した。日本はこの勝利により、アジアサッカー連盟（AFC）加盟国のW杯史上最大得点差での勝利記録を更新した。これまでの最多得点差は2点差だった」と伝えた。

中国のSNS・微博（ウェイボー）では「日本がアジア勢のW杯史上最大点差で勝利」がトレンド入り。中国のネットユーザーからは「アジアの勝利」「アジアの光だ」「アジアの王者」「（日本は）韓国よりよっぽど強い」「中東のチームはW杯に行くとまるでダメ。やっぱり頼みは日本」「アジアの誇り。黄色人種のメンツを保ってくれた」「間違いなく世界レベルの強豪」といった声が上がった。

また、「日本のサッカーを見るのは本当に眼福。チーム全体の連係や組織的な戦い方に加え、選手個々の能力や足元の技術も高い。ひと言で言えば、気持ちがいい」「日本は主力数選手がけがで不在でも全く影響がない」「三笘薫もいない。南野拓実もいない。遠藤航もいない。久保建英もいない。前回大会で活躍した浅野拓磨もいない。なのに日本は余裕の戦いぶり（涙）」「日本にはベスト8に行ってほしい」「試合見て思った。日本、優勝できるじゃん」といった声も寄せられている。（翻訳・編集/北田）