長年のクルマ作りで培ったノウハウを投入

2年に一度開催されるクルマの祭典「ジャパンモビリティショー」では、毎回、自動車メーカー各社から様々な新型車両、コンセプトモデルが出展されます。

2023年に開催された同イベントでは、最新SUVや華やかなスポーツカーとともに、一台の「小さなクルマ」に注目が集まりました。

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その正体は、軽自動車を得意とするスズキが公開した、次世代モビリティ「SUZU-CARGO（スズカーゴ）」です。

このクルマは「特定小型原動機付自転車」（以下、特定原付）に区分されるモデルで、16歳以上であれば運転免許が不要で、ヘルメットの着用も努力義務。これにより、免許を持たない若者から、運転免許を自主返納した高齢者まで、幅広い層が手軽に利用できるパーソナルモビリティとなっています。

スズカーゴのボディサイズは、全長1900mm×全幅600mm×全高1000mm（ミラー除く）と非常にコンパクトです。その姿はまるで「軽トラック」を小さく凝縮したような愛らしいもので、機能美と親しみやすさを両立したルックスが目を引きます。

また、スズカーゴは既存の特定原付の2輪電動キックボードの不安定さを解消するため、同社が長年のクルマ作りで培ったノウハウを投入し、路面をしっかりと捉える「4輪構造」を採用しました。

クルマに近い感覚で安定した走行ができるため、二輪車に不慣れな人や足腰に不安のあるシニア層でも安心して運転できます。

走行性能は日本の交通事情に合わせて最適化されており、車道では最高時速20km、歩道走行モードでは時速6km以下に制限され、歩行者との安全な共存が可能です。

さらに、狭い道での切り返しに便利な「後退モード」も備えており、利用者の利便性を考え抜いたスズキらしい設計といえます。

そして、車名が示す通り、このモデルの大きな魅力はその積載能力です。座席の後部には幅565mm×奥行1050mm×高さ300mmの広い荷台が用意され、最大30kgまでの荷物を運ぶことができます。

このこれまでにないコンセプトに対し、インターネット上では「免許を返納した祖父母の買い物用に買ってあげたい」「足が悪くても、これなら安全に外出できそう」「ちょっとコンビニに行くのには最高。もう普通の軽トラはいらないかも」「広い工場内の移動や、工具を運ぶのにも便利そう」といった、実用性を高く評価する声が相次いでいます。

また、「ちいとら（小さな軽トラ）」と名付けたくなるような、遊び心のあるデザインが若者からも好評で、「昔のスズキ・チョイノリを思い出させる」という往年のスズキファンからの声もあります。

さらに2輪の電動キックボードと違い「4輪だから転倒のリスクが少なく安心」という意見が多数見られるほか、荷台のサイドカバーをサイドテーブルとして使えるギミックもありるため「キャンプや釣りなどの趣味のベースキャンプにしたい」と、アウトドア用途での活用を想像するユーザーも多いようです。

一方で、特定小型原付という枠組みに対する不安の声もあがっており、「交通ルールを知らない人が車道を走るのは正直怖い」「安全のために、せめて原付免許くらいは必須にしてほしい」「車のドライバーからすると、小さなモビリティと車道で共存するのは気を遣う」など、手軽に乗れるからこそ、利用者の交通マナーやモラルを心配する意見も見られます。

2025年のジャパンモビリティショーでは、乗用に特化した発展型コンセプト「SUZU-RIDE2（スズライド2）」も公開され、シリーズとしての開発が着実に進んでいることがうかがえます。

中でも、圧倒的な積載力と実用性を備えたこの「スズカーゴ」は、日々の買い物から小口配送まで、「ラストワンマイル」の移動を支える力強いパートナーとなる可能性を秘めています。注目を集めた車両だけに市販化への期待が高まります。