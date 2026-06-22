【ナッシュビル（米テネシー州）２１日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアを４―０で下し、決勝トーナメント進出に大きく前進した日本代表は、激闘から一夜明け、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米ナッシュビルに戻った。

宿舎に到着すると、選手たちはリラックスした表情でバスから降り、ホテル内へと入っていった。

チームはこの日、予定していたピッチでのトレーニングをキャンセルし、宿舎内でのリカバリーに変更。チュニジア戦が現地午後１０時と遅い時間帯でのキックオフだったこともあり、２５日（日本時間２６日午前８時）に行われる次戦のスウェーデン戦（米ダラス）に向け、コンディションの回復を優先した。

初戦のオランダ戦（２△２）で２度追いつく意地を見せ、勝ち点１を獲得した日本は、第２戦でＦＷ上田綺世の２ゴール１アシストなどで、日本のＷ杯史上１試合最多得点となる４ゴールでチュニジアに快勝。勝ち点を４に伸ばした。

１位のオランダ（勝ち点４）を総得点１差で追う２位につける日本は、第３戦で３位スウェーデン（勝ち点３）と対戦。引き分け以上で２位以内が確定するほか、全１２組のうち、成績上位の８組に与えられる“３位抜け”により、決勝トーナメント進出が決まる可能性もある。