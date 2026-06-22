グリーン周りからミスをしにくく最も簡単なパットアプローチとは！？【桑田泉のクォーター理論 基本編/ゴルフ】

グリーン周りからミスをしにくく最も簡単なパットアプローチとは

パットアプローチ~グリーン周りからミスをしにくいもっとも簡単なアプローチ

グリーン周りからのアプローチで、ダフリやトップなどのミスがもっとも起こりにくいのはパッティング。だから誰しもがパターで寄せたいと思うのです。でも、ほとんどの場合、ライン上に長い芝や傾斜など障害物があって、思ったようには転がってくれません。そこで、威力を発揮するのがパットアプローチ。サンドウェッジやピッチングウェッジを使いますが、構えや打ち方はパッティングと同じ。転がすつもりでストロークするだけで、ボールが長い芝や障害物を越え、グリーン上に落下してから、パッティングのように転がります。グリーン周りから寄せワンを取る回数を増やすために、ぜひとも覚えておきたいテクニックです。

●手首を使わず肩だけの動きでストロークする

【注目ポイント】

●パッティングと同じように下半身を動かさず、手首は使わないで、肩の動きだけで打つ

●最初にパッティングの打ち方をマスターすることからレッスンが始まった効果が、ここで発揮される

【注目ポイント】

●注意点は、ロフトがついたクラブを持つと、つい自分でボールを上げようとしてしまうこと

●ボールを上げようとすると、軸がブレ、下半身が動いたり、ヘッドアップしてしまう

● あくまでパッティングのように転がすことで、ロフトが勝手にボールを上げてくれる

● クラブがする仕事を自分が取ってはいけない

次に曲がり幅を読み、アドレスの向きを決める

出典：『クォーター理論 基本編』著/桑田泉