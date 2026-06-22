【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00
予想　3.0%　前回　3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)　
予想　3.5%　前回　3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想　0.8%　前回　0.4%（前月比)　
予想　3.0%　前回　2.8%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00　
予想　-16.0　前回　-19.0（ユーロ圏消費者信頼感)

※予定は変更することがあります