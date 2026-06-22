本日の予定【経済指標】
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 -16.0 前回 -19.0（ユーロ圏消費者信頼感)
※予定は変更することがあります
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 -16.0 前回 -19.0（ユーロ圏消費者信頼感)
※予定は変更することがあります