本日の予定【発言・イベント】
16:30 パネッタ伊中銀総裁、講演
18:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、会議出席
22:00 ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ウォラーFRB理事、基軸通貨ドルについて講演（質疑応答なし）
23日0:15 ラガルドECB総裁、ユーロの国際的役割について講演
予算委員会集中審議、高市首相出席
BDI（ドイツ産業連盟）経済会議（ベルリン、23日まで）独首相登壇
アイルランド中銀主催マクロプルーデンス会議（ダブリン、23日まで）
中国国際サプライチェーン促進博覧会（北京、26日まで）
※予定は変更することがあります
18:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、会議出席
22:00 ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ウォラーFRB理事、基軸通貨ドルについて講演（質疑応答なし）
23日0:15 ラガルドECB総裁、ユーロの国際的役割について講演
予算委員会集中審議、高市首相出席
BDI（ドイツ産業連盟）経済会議（ベルリン、23日まで）独首相登壇
アイルランド中銀主催マクロプルーデンス会議（ダブリン、23日まで）
中国国際サプライチェーン促進博覧会（北京、26日まで）
※予定は変更することがあります