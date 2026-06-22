開催：2026.6.22

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 6 - 8 [パイレーツ]

MLBの試合が22日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパイレーツが対戦した。

ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するパイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズで試合は開始した。

2回裏、7番 スターリン・トンプソン 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 COL 1-0 PIT

4回表、5番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 COL 1-2 PIT

5回表、9番 ジャレド・トリオロ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 COL 1-3 PIT

6回表、7番 タイラー・コーリハン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 COL 1-4 PIT、8番 ジェーク・マングム 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 COL 1-5 PIT

7回表、3番 ブライアン・レイノルズ 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 COL 1-8 PIT

8回裏、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでロッキーズ得点 COL 4-8 PIT

9回裏、8番 カイル・キャロス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 5-8 PIT、さらにセカンドが悪送球でロッキーズ得点 COL 6-8 PIT

試合は6対8でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのヨハン・ラミレスで、ここまで5勝2敗1S。負け投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで2勝9敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 07:08:17 更新