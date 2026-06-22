開催：2026.6.22

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 3 - 1 [Rソックス]

MLBの試合が22日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとRソックスが対戦した。

マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。

2回裏、6番 ドミニク・カンゾーン 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 1-0 BOS

3回表、9番 ネーサン・イートン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 SEA 1-1 BOS

5回裏、9番 コール・ヤング 8球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 2-1 BOS

6回裏、6番 ドミニク・カンゾーン 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでマリナーズ得点 SEA 3-1 BOS

試合は3対1でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで3勝5敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝4敗13Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で1打数、0安打、0打点、打率は.247となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-22 07:36:18 更新