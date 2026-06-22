北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。5月のリーグ戦で今季絶望となる大怪我を負い、大会メンバーからも外れた三笘薫が見せた反応に、ファンの視線が集まっている。

英プレミアリーグのブライトンに所属する三笘は、5月に行われたリーグ戦で左太もも裏付近を負傷。今季絶望となる大怪我を負い、北中米ワールドカップ期間中の復帰も困難に。日本代表メンバーからも落選した。

負傷後はインスタグラムなどでもW杯や日本代表関連について投稿していなかったが、チュニジア戦後には鎌田大地や堂安律らが喜びを伝えた投稿にいいねを繰り返した。

この行動を確認した日本ファンは「三笘選手仲間の投稿にいいね！してる W杯関連でいいねするのはじめてでは」「三笘薫って本当にいい人だわ！ 次のW杯で！」「鎌田のインスタ投稿三笘いいねしてて神」「三笘がいいねしてる いいねいいね」とSNS上で反応していた。



（THE ANSWER編集部）