◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第２戦 ベルギー０―０イラン（２１日、ロサンゼルス競技場）

ＦＩＦＡランク９位のベルギーが同２０位のイランと対戦し、スコアレスドローに終わった。ベルギーは後半２１分、ＤＦヌゴイがドグソ（ＤＯＧＳＯ＝決定的な得点機会の阻止）で一発退場となり、これで今大会のレッドカードは８枚となった。

１１日（日本時間１２日）に行われたメキシコ―南アフリカの開幕戦でいきなり３枚のレッドカードが飛び出すなど大荒れでスタートした今大会。前回２２年カタール大会、前々回１８年ロシア大会はともに６４試合でレッドカードは４枚（警告２回による退場を含む）だったが、この日のベルギー戦まで３８試合が終わった段階で早くも２倍になった。過去最多は２００６年ドイツ大会の２８枚だが、出場チームが３２から４８に増え、試合数も過去最多の１０４試合になるだけに、レッドカードの最多記録という不名誉な記録が更新される可能性も十分にある。

◆過去のＷ杯１大会最多レッドカード

（１）２８枚 ２００６年ドイツ大会

（２）２２枚 １９９８年フランス大会

（３）１７枚 ２００２年日韓大会

２０１０年南アフリカ大会

（５）１６枚 １９９０年イタリア大会

（６）１５枚 １９９４年米国大会

（７）１０枚 ２０１４年ブラジル大会