東武鉄道 北関東ブリッツァーズの藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が、満面の笑みでモニターを食い入るように見つめていた。6月20日に放送された将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Bリーグ第2試合。この日の第2局は、新導入の「心拍数」リアルタイム表示によって対局者の“心の声”が丸裸にされ、ファンも棋士も釘付けになる人間ドラマを生み出した。

【映像】藤井六冠もワクワクした“羽生VS谷川”の心拍数

第1局を神戸チームが先勝して迎えた第2局は、北関東の羽生善治九段（55）と、KOYOHD ノース・トラッズ神戸の谷川浩司十七世名人（64）による監督対決となった。平成の将棋界を牽引し、数々のタイトル戦で名勝負を繰り広げてきた両雄の激突に、両チームの棋士たちも少年に戻ったように目を輝かせていた。

特に注目を集めたのは心拍数表示だ。対局前、羽生九段は「初めての試みで、どういう風になるのか。視聴者の方にもすごく直接的に棋士の動揺が伝わっているのではないでしょうか。面白い企画だと思います」と意気込みを語っていた。

いざ対局が始まると、羽生九段は100bpm、谷川十七世名人は104bpmからのスタートとなった。両者とも表面上は平静を保っているように見えたが、対局開始前に持ち時間を競りにかける今大会からの新ルール「先手番入札制度」と、持ち時間5分・1手5秒加算という過酷なフィッシャールールが対局者を容赦なく追い詰めていく。時間が切迫する中で両者の心拍数にも次第に変化が現れ始め、特に羽生九段の数値はぐんぐん上昇し、勝負所に差し掛かるとついに140bpmを超えていった。

この緊迫した状況を、控え室から誰よりもわくわくした表情で見守っていたのが藤井竜王・名人だ。ファンと同様に興味津々でモニターへ熱視線を送っていた絶対的エースは、指揮官の心拍数が146bpmをマークすると「上がってますね」と満面の笑みを浮かべた。

普段は見られないレジェンドの隠された焦りや高揚感が可視化された瞬間、視聴者からも「ほほえみ聡太」「楽しそうでなにより」「聡太さんニコニコしてかわいいわ」といった驚きや興奮のコメントが殺到し、新たな観戦の形に大きな反響が寄せられた。

注目の対局は、角換わりの出だしから両者一歩も引かない熱戦へ展開。最終的には激しい攻防を抜け出した羽生九段が97手で勝利を収め、チームに貴重な1勝をもたらしている。この対局の解説を務めた本田奎六段（28）は「ずっと互角の勝負で、中盤の6七金が印象に残った。何か積み上げたものを感じるというか、重厚な一局だった」と称賛。実況の戸辺誠七段（39）も「攻め合いに迫力を感じた」と気迫のぶつかり合いに圧倒されていた。心拍数という新たな視点が、世代を超えた黄金カードの奥深さをさらに引き立てていた。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け、全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）