6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、年収3500万円の経営者をはさみ、24歳の美女と31歳の整形美女による一触即発の質問合戦が繰り広げられた。

【映像】年収3500万円イケメンそっちのけの“バトル”

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

琉球ガラス工房での3ショットデート。「1日で4人に告白された」激モテ24歳のマホと、31歳で過去に顔の骨を切るなどの整形手術を経験している美人ナース・スミレが、年収3500万円の会社経営者・ショウタを挟む形で作業を進めていた。

静寂を破ったのはマホだった。「作業しながら質問してもいいですか？」と切り出すと、ショウタも了承。しかし、マホは「スミレさんに質問なんですけど」とショウタを飛び越えて、ライバルのスミレへと問いかけたのだった。

マホの質問内容は、旅の開始前にレディチームが、“男性の見た目以外の情報を3つ選ぶことのできるフィルタリングタイム”で選んだ項目について。番組内では、“20代ガール”と“30代レディ”との世代間のリアルな価値観の違いが浮き彫りになったシーンとして話題を集めていた。スミレが「年収、年齢、職業。違う？」とレディチームが選んだ項目を答えると、マホは「全然違います。（ガールチームは）職業、結婚歴のありかなしか、好きなタイプ、です」とキッパリ。

しかし、せっかく好条件のショウタが目の前にいるにもかかわらず、あえてライバルに生々しい質問を投げかけるマホに対し、スミレもそれに“応戦”。ガールとレディによるバチバチの心理戦に、スタジオの藤森慎吾も「どういう気持ちで聞いてるんだろう。ショウタは。これきついよね」とハラハラした様子を見せた。

2人の板挟みとなったショウタは、後のインタビューで「両サイドの女子でずっと話してて…。作業やっているフリするしかなかった。あれ、しんどかったな」と疲労困憊の表情を浮かべ、ただただ苦笑いするしかない様子だった。