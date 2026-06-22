和ダシに浮かぶクロワッサン、角煮の酢豚　覆面調査で見つけた意表を突く絶品4皿

月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します! 2026年5月号の金メダルはココだ！

クリアなダシの海にぽっかり浮かぶ美味のクロワッサン島『中ノ森』＠小伝馬町

一皿おでんクロワッサン 429円

『中ノ森』一皿おでんクロワッサン 429円

間違えてダシに落としちゃったのではございません。これぞ名物のおでん種。上はチーズ、下に追いバターを忍ばせており、上品な和ダシと洋の風味が織り成す味は意表を突かれる旨さ！

［店名］『中ノ森』

［住所］東京都中央区日本橋大伝馬町4-3

［電話］080-5161-0327

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜23時（22時LO）※土は夜のみ

［休日］日曜・祝日

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅3番出口から徒歩30秒

艶をまとったシナモン香る角煮の酢豚『可視化飯店』＠兜町

桂皮とたまり醤油の黒酢豚 1540円

『可視化飯店』桂皮とたまり醤油の黒酢豚 1540円

餡をまとって艶めく姿は官能的。大きくカットした豚バラ肉をまずは角煮にした後、揚げた身は舌の上でほどける口当たり。後味にはシナモンの爽やかな香りも広がって、ワインや紹興酒を呼ぶ。

［店名］『可視化飯店』

［住所］東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第1平和ビル1階

［電話］03-6231-1128

［営業時間］11時〜13時45分（13時15分LO）、14時〜16時半（15時半LO）、17時半〜22時（フード21時、ドリンク21時半LO）※日・祝は〜21時（フード20時、ドリンク20時半LO）

［休日］月・火

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅11番出口から徒歩2分

ニース風サラダをのせた華やかなガレットは春を感じる一品『Un Chat noir（アン シャ ノワール）』＠下井草

グリルチキンと彩り野菜のサラダガレット 1840円

『Un Chat noir』グリルチキンと彩り野菜のサラダガレット 1840円

パリッと焼けたガレット生地の上に、ニース風サラダをトッピング。たっぷりの葉野菜、ゆで卵、鶏肉、アボカド、きのこ、トマト、じゃがいもなど、たくさんの具が散りばめられ、ボリューム満点。

［店名］『Un Chat noir』

［住所］東京都杉並区下井草3-41-6 グランジュール下井草102

［電話］なし

［営業時間］11時半〜18時、土・日・祝は〜19時半

［休日］月・火

［交通］西武新宿線下井草駅南口から徒歩約1分

牛骨髄を使った濃厚なコクが駆け巡る！『Maripol（マリィポール）』＠茅場町

骨髄のコンビーフオーブン焼き 1個550円

『Maripol』骨髄のコンビーフオーブン焼き 1個550円

個性的なルックスに目を奪われる。実はこれ、牛の骨。中から骨髄を取り出し上等な黒毛和牛と煮込んだ濃厚な味わいだ。オーブンでこんがり焼いて出来上がり。中に詰めたポテトと一緒に召し上がれ。

［店名］『Maripol』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町2-3-7

［電話］03-6206-2112

［営業時間］17時〜23時（フード22時、ドリンク22時半LO）

［休日］日曜・祝日

［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅2番出口から徒歩2分

撮影／西崎進也（中ノ森）、大西陽（可視化飯店）、貝塚隆（Un Chat noir）、小島昇（Maripol）

取材／肥田木奈々（中ノ森）、菜々山いく子（可視化飯店、Maripol）、岡本ジュン（Un Chat noir）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】艶々の見た目に惹かれる！ シナモンの香りが広がる角煮の酢豚（5枚）