●これから夜にかけて弱い雨が降ったり止んだり。折り畳み傘を忘れずに

●午後になるほど空気のムシムシ感が増す

●台風7号の影響により、今後緊張感の高まる大雨が発生する可能性も



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きのう21日(日)から今朝にかけて、県内周辺は大きな天気の崩れはありませんが、大陸方面からはまとまった雲が流れ込んできています。





この雲は南西諸島付近から東西に大きく伸びている梅雨前線や気圧の谷によるもので、きょう22日(月)はこれから天気が崩れ出してきます。





県内はまもなく天気が崩れだすと見込んでいます。

梅雨前線による活発な雨雲は九州が中心で、県内には比較的弱い雨雲がきょう22日(月)の夜まで流れ込む予想です。

お出かけの際は、折りたたみ傘を忘れずにお持ちください。





一方、日本の南には新たに台風7号が発生しています。今週後半にかけて沖縄本島付近に進む見通しです。

この先は発達のピークは過ぎながらも北東方向へ進み、梅雨前線の活動が活発化する可能性があります。

今週も大雨への心構えをしっかり高めて過ごしましょう。





きょう22日(月)は天気のマークが曇りになっていますが、まもなくパラパラと雨が降り出す予想です。弱い雨が降ったり止んだりが今夜まで続く見込みです。出かける際は折り畳み傘を忘れずにお持ちください。



また午前中は日本海側を中心に波が高くなる予想です。船舶などご注意ください。



最高気温は各地25度前後。内陸や瀬戸内側ほど気温が高く、午後になるほど空気のムシムシ感が増していきそうです。





あす23日(火)も曇りがちな空模様となりそうです。

あさって24日(水)から再び大きく天気が崩れると見ていて、来週にかけてぐずつく天気が続く見通しです。

台風7号の影響により、今後緊張感の高まる大雨が発生する可能性もあります。

この先も最新情報のこまめな確認をお願いします。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）