ミスは2人で「150本中わずか7本」佐野海舟と田中碧による「完全な支配」　“抜群のパス精度”にデータサイトが注目【W杯】

佐野と田中の2ボランチは、豊富な運動量で攻守に貢献した(C)Getty Images

驚くべき精度の高さだ。

現地時間6月20日、サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）F組第2節が行われ、森保一監督率いる日本代表は、チュニジア代表を4−0で撃破。貴重な勝ち点3を手にし、決勝トーナメント進出へ大きく近づいたこの一戦では、ボランチコンビの輝きにも注目が集まっている。

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立ち上がりから積極的な姿勢を見せた森保ジャパンは、4分に鎌田大地のゴールで先手を取ると、その後も攻撃の手を緩めない。31分に上田綺世、69分に伊東純也、83分に再び上田とコンスタントに得点を重ねていき、最後までチュニジア代表の反撃を許さなかった。

試合後、データ分析サイト『Opta Analyst』の公式Xが注目しているのは、佐野海舟、田中碧の活躍だ。「チュニジア戦、2人で合計150本のパスを試み、そのうちわずか7本しかミスしなかった」と書き始め、「完全な支配」とボランチとしての働きぶりを高く評価している。