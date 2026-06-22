「おとぎ話のような復帰」は果たせず…2連敗で敗退のチュニジアに無情の評価「記憶に残したいものにはならなかった」【W杯】

3戦目を待たずに敗退が決定したチュニジアに厳しい批判が寄せられている(C)Getty Images

北中米ワールドカップ（W杯）大会初戦後、監督交代が行われ注目を集めたチュニジアは、巻き返しを期した日本戦で0-4と敗戦。2連敗でグループリーグ敗退が決定した。

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スウェーデンとの初戦で1-5で敗れた直後、エルヴェ・ルナール新監督が就任。短期間でチームの立て直しが期待されたが、現地時間6月20日の日本戦では前半から一方的に攻められ続ける形で敗れた。指導者として豊富な実績を誇るフランス人指揮官でも与えられた時間があまりにも短かったことで、満足にチームを機能させられず終始、苦しい試合展開を強いられた。



日本は鎌田大地、上田綺世、伊東純也といったチームの中心選手が期待通りに得点を記録。立て続けにゴールを割られたチュニジアは監督交代後、守備の改善が大きなテーマとなっていたが、日本の攻撃の前に脆くもディフェンスが崩され、実力差を突きつけられる結果となってしまった。

初戦の大敗からチュニジアは、指揮官を交代させるという“荒療治”に打って出るも、その効果を発揮出来ずに連敗。ルナール監督の母国、フランスのニュースメディア『Le Figaro』では、この結果を受け、「エルヴェ・ルナール率いるチュニジアに奇跡は起きず」などと報じている。