最終型パジェロ。東南アジアでは高級クロスカントリー4×4として認知されていた。新世代モデルで往年の栄光を取り戻せるか（筆者撮影）

道なき道を走るためのクルマ、クロスカントリー4×4。かつてそのカテゴリーで圧倒的な人気を獲得しながら2019年に日本での販売を終了、2021年に海外向けの生産も完全終了した三菱自動車「パジェロ」が戻ってくる。

2024年に日本経済新聞が次世代型パジェロの開発をスクープしていたが、三菱自動車は今年5月末に発表した経営計画「新中長期ビジョン」の中でパジェロ復活を予告した。今秋には実車を公開するという。

2030年代に向けた新中長期ビジョンを発表し、「パジェロ」の復活を明らかにした三菱自動車の加藤隆雄CEO（2026年5月29日、写真：共同通信社）

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RVブームの覇者が挑む、三菱自動車のASEAN「胸算用」

パジェロの第1世代が発売されたのは1982年。1985年に過酷さでは世界有数のラリーレイド「パリ・ダカールラリー」で日本車初の総合優勝を果たすなどして名声を高めた。

1991年に第2世代が登場すると、折からの“RV（レクレーショナル・ビークル）ブーム”に乗って販売が激増。1992年3月には高額車でありながら月間販売台数でトップに立つほどのスマッシュヒットとなった。三菱自動車にとっては最大のメモリアルモデルである。

日本にはクロスカントリー4×4を必要とする道はほぼ皆無だが、ファッションでクロスカントリー車に乗りたいというユーザーは少なからず存在する。また20世紀に青春時代を送った中高年の三菱ファンにとって、パジェロは「ギャランVR-4」「ランサーエボリューション」などと並び、昔日の三菱自動車のイケイケぶりに思いを馳せるであろう車名。三菱自動車にとってはブランド再構築にぜひとも欲しいピースであることは確かだ。

最終型パジェロのフロントビュー。前後重量配分がほぼ均等で、重量級のわりに敏捷性に優れ、乗り心地も良かった（筆者撮影）

しかし、現代の自動車産業を取り巻く状況は厳しく、クルマを採算ラインに乗せるのは以前に比べて格段に難しくなった。モデル廃止となる直前の販売台数が月販200台にも満たない状態だった日本で、ノスタルジーだけで車名を復活させることはできない。

だが、三菱自動車にはこの戦略を成り立たせるだけの胸算用がある。三菱自動車は年産100万台に満たない小規模メーカーだが、ASEAN（東南アジア諸国連合）市場ではめっぽう強い。ASEANの一部地域では高温多湿の気候や雨季の冠水、未舗装路・荒れた路面がなお多く、クロスカントリー4×4が実用車として求められる場面がある。

そのASEAN市場での三菱車のプレゼンスはきわめて高い。日本ブランドのクロスカントリー4×4車といえば真っ先にトヨタ自動車の「ランドクルーザー」の名が挙がるが、ここでのユーザーの三菱自動車製クロスカントリー4×4への信頼感はある意味それ以上のものがある。

ASEAN市場では三菱自動車のロゴが非常に高いブランドプレゼンスを持つ（トライトン／筆者撮影）

新生パジェロの土台、巨大トラック「トライトン」の実力

ASEAN市場ではパジェロ廃止後もピックアップトラック「トライトン」をベースとする「パジェロスポーツ（フィリピンを含む一部の国と地域ではモンテロスポーツ）」を継続的に販売してきた。

その意味ではパジェロブランドが完全消滅したわけではない。が、車体サイズはパジェロよりひとまわり小さく、ラージサイズのクロスカントリー4×4を求めるユーザーの取り込みにはいささか力不足だ。

新中期ビジョンによれば、三菱自動車は今後、得意とするASEANをグローバル戦略の柱にするという。地域別の営業利益率は10％超の水準で推移し、昨年は進境著しい中国メーカーを含めて域内シェアを3位から2位に上げた好調ぶりをみれば順当な判断。パジェロをフラッグシップとして再投入するのも戦略としては理にかなっている。

気になるのはASEAN市場をメインターゲットとする新世代パジェロがどのようなクルマになるか、だ。

歴代パジェロは海外分も含めて全量が子会社のパジェロ製造（元・東洋工機）で生産される、まさに日本発のモデルだった。それに対して新世代パジェロはパジェロスポーツと同じく前出のオフロードピックアップトラック、トライトンをベースに作られるという。

具体的にどういうクルマになるかというディテールについては、現時点ではまったく公表されていない。筆者はたまたま昨年秋、トライトンを500km弱ロードテストしていたので、レビューを交えて考察してみよう。

トライトンについて簡単に紹介する。ラダーフレーム構造を持つオフロード型のピックアップトラック。車体のサイズは全長5.36m、全幅1.93m、ホイールベース3130mmとかなり巨大。最低地上高は220mmで、アプローチアングル（登り坂に差しかかった時にフロントバンパー下部を擦らない最大傾斜）は29度と、中型ピックアップトラックとしては最強クラスである。

三菱自動車のオフロードピックアップトラック「トライトン」。東南アジアの密林などで使われるタフな貨客乗用車だ（筆者撮影）

トライトンのリアビュー。 新世代パジェロはこのトライトンをベースに開発されているという（筆者撮影）

トライトンのホイールベースは3130mmと長大。新世代パジェロはこれより短くなる可能性が高い（筆者撮影）

居住区は前後2列シート、4ドアのダブルキャブスタイルで定員5名の乗用車としての使用にも耐えるが、広大な荷台を持つため1ナンバーの貨物車に分類される。海外では最大積載量1トンクラスだが、日本では500kg。またブレーキ付きであれば3.5トンまでのキャンピングトレーラーをけん引する能力を持つ。

トライトンの荷台。日本では法令上最大積載量500kgだが、東南アジアでは1トンクラスとして使われている（筆者撮影）

エンジンは2.4リットル直列4気筒ディーゼル。2段過給システムを持ち、空車重量2120kgという重量級ボディをフル積載で走らせるのに十分な最高出力150kW（204馬力）、最大トルク470N・m（47.9kgf・m）を発揮する。組み合わされる変速機は6速ATのみ。4WDシステムは後輪駆動から前後輪直結の4WDスーパーローまでをダイヤル操作で切り替えられるスーパーセレクト4WD-II。

クロスカントリー4×4といえばかつては手動式のパートタイム4WDと相場が決まっていたが、今日では電子制御化され、走行条件に応じてダイヤル操作をすればOK（筆者撮影）

オーディオ&エアコンのコントロール部。乗用車ライクな操作系で初めて乗っても迷わずに済む（筆者撮影）

「荷運びに全振り」のトライトンが魅せた、驚異の悪路走破性

まず実際に走った印象を一言で表現すると「荷運びにリソースを全振りした生粋のトラック」というもの。

トライトンのテールエンド。荷台の枠は分厚く、積載力の余裕はかなりのものだった（筆者撮影）

サスペンションセッティングは柔らかく、オンロードでのスポーティな操縦フィールや高級車的乗り心地の確保などは二の次。悪路をフルロードで走行する際も荷崩れを防止し、荷物をなるべく揺らさないことに全振りしているという感があった。ピックアップトラックは一般的な設計思想だが、ここまで徹底しているモデルはなかなかお目にかかれない。

アジアのクロスカントリーロードに比べれば大したことはないが、高低差15cmくらいのアンジュレーション（うねり）が延々続く渡良瀬遊水地奥部のオフロードを走行してみた印象では、ラダーフレームは強固そのもの。かなり大きなギャップを踏んでも鋼鉄の板の下で四輪が自由運動をしているような感触だった。

またそういう道を走るときも車体の揺れが少なく、言うなれば大型船が荒天の中をばく進するようなフィール。サスペンションがオフロードに徹底的に最適化されていることがうかがえた。

一方、オンロードではラダーフレーム車のネガティブな部分も素直に出た。大きなアンジュレーションの吸収性は優秀だが、荷室や客室を大きく揺らさないような細かいうねりはよく拾うし、路面の突起を踏むなどピークのきつい入力が一発入った時は、それが素直に突き上げとして体感された。

2.4リットルターボディーゼル＋6速ATのパワートレインは、普通に走る分には終始ジェントル。アクセルペダルを踏み込んだときのレスポンスは穏やかで、急発進による加速Gの発生を意図的に制限するようなセッティングだった。

そんなフィールゆえ、市街地走行の段階ではハイパワーエンジンであることをすっかり忘れていたのだが、高速道路の流入路でフルスロットルを与えると一転、空載では完全にオーバースペックというくらい軽々と100km／h＋αの領域に達した。

エンジン音はアイドリングも含め、静かで低振動。最終型のパジェロの3.2リットルターボディーゼルが盛大なノイズを発していた（それはそれで萌えたが…）のとはまるで別物という印象だった。

ロードテスト時の実測燃費は12.3km／リットル。スコアは悪いが郊外路、高速道路を含めても平均車速が22km／hという極悪条件だったことも影響しており、郊外路に限れば15km／リットルくらいは走ってくれそうな感触だった。

2段過給式の2.4リットルターボディーゼルはパワフル。2トン超のモデルとしては燃費も悪くなかった（筆者撮影）

クロスオーバーSUVに劣る居住性と引き換えに得た「特等席」

次に居住性だが、前後席とも一般的なセダン並みにとどまる。全高は1815mmとそこそこハイルーフだが、最低地上高220mmの上に分厚いラダーフレームを載せているため、高さ方向の余裕が限られる。

キャビンへの乗り込みも取っ手につかまって行うほどで、高齢者にとっては骨が折れる。居住性、乗用車としての利便性に関しては乗用車ベースのクロスオーバーSUVなどに比べるとはるかに劣っている。

トライトンの前後ドアを開放。東南アジアでは乗用車として使用されることも多い（筆者撮影）

だが、ラダーフレーム構造のトライトンにメリットはないのかというと、そんなことはない。最たるものはフロアが高いことによるアイポイントの高さだ。

ドライブ中、横に並んだクルマとアイポイントの比較をしてみたが、2トントラックに近い高さがあった。コンシューマー向けのモデルでこれだけの高さがあるのは同じくラダーフレームを使うランドクルーザー、ジープ「ラングラー」、メルセデスベンツ「Gクラス（ゲレンデヴァーゲン）」などのクロスカントリー車くらいだった。

トライトンのコクピット。デザインは乗用車然としたものだが、ドライバーのアイポイントは非常に高い（筆者撮影）

東南アジア市場ではトライトンは高所得者層向けの商品。その顧客を満足させるべく、ディテールまで丁寧に作り込まれていた（筆者撮影）

密林のオフロードのような環境ではその見晴らしの良さは安全に走行するために必要な機能だが、日本の一般的な道路ではまったく不要。それでも普通に走っているだけで大抵のクルマの屋根を見越せるのは開放感がある。全幅が1920mmとワイドなことも手伝って、アメリカでフォードのピックアップトラック「F-150」を運転しているような気分に浸れる。

パジェロミニの再来も？ 三菱自動車が描く「令和のフルライン」

さて、このトライトンをベースにパジェロを作るとどうなるのか。

まずクルマの基本部分であるシャシーの資質は、ホイールベースが3130mmもあるトライトンでも強固そのものに仕立てられていたことを思うと問題はなさそう。

悩ましいのはパワートレイン。トライトン用のディーゼルは能力的には十分だが、フラッグシップモデルであることを考えるとそれだけではバリエーション不足。ガソリンエンジンは従来のV型6気筒エンジンはさすがに燃費が環境性能の要求を満たせないため新造することになる可能性が高い。

三菱自動車はプラグインハイブリッド、普通のハイブリッドの両方の技術をすでに持っているので、クロスカントリー車に合わせた仕様のものを新造することも十分に可能だろう。

乗り心地はトライトンよりは上げる必要がある。最終型パジェロはラダーフレームに車体を乗せるのではなく、車体を溶接して一体化するビルトインラダーフレームという構造を持っており、乗り心地は非常に良かった。

新世代モデルもそれと同じ方式を使えば、プレステージクラスのクロスカントリー4×4のようにエアサスを使ったりせずとも十分にラージクラスに相応しい乗り心地を得られるだろう。

三菱自動車はこのパジェロを皮切りに、小型車、軽自動車とパジェロブランドを複数展開していく計画があるという。

同社は90年代にパジェロの下に軽自動車「パジェロミニ」、小型車「パジェロジュニア」「パジェロイオ」、中型の「パジェロスポーツ（日本名チャレンジャー）」と、クロスカントリー4×4のフルラインナップを組んでいた。次世代モデル群がすべてクロスカントリー車としての能力を与えられるとは限らないが、その時代が部分的に再現されることになる。

2012年に生産終了となった「パジェロミニ」（特別仕様車／写真：共同通信社）

これは「尖った商品」を今後のブランディングのコアにするという戦略の一環だが、それを成功させるにはトップバッターの新世代パジェロが、ユーザーが当然抱くであろう高い期待値に応えられる商品にすることが大前提。果たしてそれに足るクルマを三菱自動車が繰り出せるかどうか、今年秋の発表が楽しみなところだ。

筆者：井元 康一郎