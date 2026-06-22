華原朋美、6歳息子への“白米多め”手作り弁当を披露「愛情ぎっしり詰まってますね」「すごーい！おいしそう！」
歌手の華原朋美（51）が19日、自身のXを更新。息子（6）への手作り弁当を披露した。
【写真】「すごーい！おいしそう！」息子への“白米多め”手作り弁当を披露した華原朋美
華原は、「おもちちゃん食べてくれたかな？チキンの甘煮、ハンバーグ、ポテト、フルーツトマト、ミルキークイーンの白米 白米大好きだから多めに #華原朋美 #息子 #お弁当 #お昼ご飯」とつづり、多めの白米をメインに、おかずにはかわいらしいデザインのピックが添えられた、2段の弁当箱の写真を投稿した。
この投稿にファンからは「すごく美味しそう 愛情ぎっしり詰まってますね」「きっと息子っち爆食！」「具材の詰め方上手！」「すごーい！おいしそう！」などのコメントが寄せられている。
華原は、2021年8月にオンライン会見を開催し「大好きな人と結婚しました」と発表。19年8月には一般男性との間に第1子となる男児を出産していた。
【写真】「すごーい！おいしそう！」息子への“白米多め”手作り弁当を披露した華原朋美
華原は、「おもちちゃん食べてくれたかな？チキンの甘煮、ハンバーグ、ポテト、フルーツトマト、ミルキークイーンの白米 白米大好きだから多めに #華原朋美 #息子 #お弁当 #お昼ご飯」とつづり、多めの白米をメインに、おかずにはかわいらしいデザインのピックが添えられた、2段の弁当箱の写真を投稿した。
この投稿にファンからは「すごく美味しそう 愛情ぎっしり詰まってますね」「きっと息子っち爆食！」「具材の詰め方上手！」「すごーい！おいしそう！」などのコメントが寄せられている。
華原は、2021年8月にオンライン会見を開催し「大好きな人と結婚しました」と発表。19年8月には一般男性との間に第1子となる男児を出産していた。