俳優の舘ひろし（76）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、生き方に憧れる大先輩俳優を明かした。

舘が名前を挙げたのは、1997年に65歳で死去した名優・勝新太郎さん。

舘は「やっぱり勝さんは、凄い人でしたね」と語り、「勝さんらしいな」と思ったというエピソードを披露。

それは、1988年5月の石原裕次郎さんの納骨式のことで、その日は雨が降っていたという。「本堂からお墓まで結構距離があるんですね。そこにファンの方が、何百人、何千人といらっしゃる中をお墓まで行くんです。で、石原さんのイベントの時には、必ず雨が降るんです。その時に、お前は勝さん係って言われていたので、勝さんに傘をさしかけた。僕は濡れるんですやっぱり。これが渡（哲也）さんだと、“ひろし、お前も一緒に入れ”って2人で相合傘で行くんですけど、勝さんはしないんです。さしかけていると、“ひろし、今度お前とゴルフの映画でも撮るか”って、全く関係ない話を。僕が濡れてるじゃないですか」と説明。

だが「優しさってのは、渡さんの優しさもある。勝さんは、やっぱり沿道にずっと人がいるじゃないですか。さしかけている僕を見せているんですね」と語った。インタビュアーの塾講師でタレントの林修が「自分を犠牲にして…」と言うと「そう。そこが勝さんの優しさというか、“この舘ひろしを見ろ”と。どっちがカッコいいって言ったら、やっぱり濡れながら傘をさしている僕の方がカッコいいんですよ。そこが勝さんの優しさかなっていうふうに思いますね。勝さんって、やっぱりそういう人ですよね」としみじみと語っていた。