2026年度補正予算案が参院予算委で可決された（2026年6月5日、写真：共同通信社）

「予習をしなければならないから週末は休めない」――。フランスのエビアンで開催されたG7サミット（主要7カ国首脳会議）から帰国した翌日の6月19日、参議院の議院運営委員長と同予算委員長を首相公邸に招いて会食した際、高市早苗首相はそう語ったという。

真夜中までひとり執務室で資料を読み込むスタイルを続ける高市首相である。「予習」とは22日に行われる衆参両院での予算委集中審議の“対策”だ。

国会答弁をできるだけ回避してきた高市首相だが、6月上旬にスピード成立した2026年度補正予算の予算委審議を衆参たった1日ずつで終わらせた手前、集中審議開催を受け入れざるを得なかった。

ここでの答弁が、7月17日の会期末まで1カ月を切った終盤国会で、高市首相にとって“命取り”となりかねないため注目を集めている。

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週刊文春と共同通信、週刊現代が報じた高市事務所「二つの疑惑」

集中審議の焦点は「中傷動画疑惑」と「SANAE TOKEN（通称・サナエトークン）」だ。

前者は、高市首相の事務所が昨年の自民党総裁選と今年2月の衆院選でライバル候補や野党を誹謗中傷する動画を作成・拡散したとされる疑惑だ。後者は、高市首相の名前を冠した暗号資産（仮想通貨）。資金決済法違反（無登録営業）などの疑いが持たれており、高市事務所が発行に関与した疑いがある。

自民党総裁選での中傷動画作成疑惑に関し、記者団の取材に応じる高市首相（2026年6月8日、写真：共同通信社）

いずれもその中心にいるのは、松井健氏（株式会社neu 代表取締役）という男性。中傷動画の作成・拡散にあたって高市首相の公設第一秘書・木下剛志氏と連携したと「週刊文春」や「共同通信」に語っている。

松井氏はサナエトークンの開発責任者で、高市首相後援会のXアカウント「【公認】チームサナエが日本を変える」はサナエトークンを宣伝していた。木下秘書と松井氏の接点や高市事務所が否定している中傷動画やサナエトークンとの関わりの有無が問われているわけだ。

高市早苗首相をモチーフにした暗号資産（仮想通貨）「SANAE TOKEN（サナエトークン）」について説明するホームページの画面（写真：共同通信社）

「虚偽答弁」と野党が猛反発、言い回しをずらす高市首相の屁理屈

これらの問題は、これまでに国会で何度も取り上げられ、高市首相の答弁は迷走。

例えば、木下秘書と松井氏の接点については、「面識のない方」→「お会いしたことがない」→「実際に会って名刺交換し、所属や氏名を承知していることはない」などと言い回しを微妙にずらし、木下秘書と松井氏が参加したオンライン会議の音声を文春が公開しても、「判断するのは難しい」と認めない。

挙げ句には、木下秘書が高市事務所として「週刊現代」の取材に対して自ら出した「回答書」の記載事項を「事実と違う」と言い放ってしまい、後日「高市事務所の正式回答だった」と訂正せざるを得なくなった。

19日の参院本会議ではこれが「虚偽答弁」だとして野党から謝罪を求められたが、事実誤認の説明をするにとどめ、「面識」については「直接お会いしたこともないため面識がない方という認識」と屁理屈で振り出しに戻してしまった。

松井氏に接触してインタビューをしたのが文春と共同通信だけなので、大手新聞やテレビはこの問題を表面的にしか扱わず、詳細がよく分からないという人が多いのではないか。どうやら高市事務所をめぐる疑惑の“本丸”は、サナエトークンと思われる。

ちなみにサナエトークンは、合同会社「NoBorder DAO」が発行元。起業家の溝口勇児氏が運営するYouTube番組「NoBorder」から派生した「Japan is Backプロジェクト」の一環として、2月25日に発行された。

しかし、3月2日に高市首相がサナエトークンについて「私は全く存じ上げません」と公式Xに投稿したこともあり、大暴落。同5日に発行元が事業中止と保有者への補償の実施を発表した。

公式HPによれば、同プロジェクトは「ユーザーの声を高市首相はじめ政策立案者に届け、参考にしてもらう」というもので、その貢献度に応じてトークンを付与する仕組みだとしていた。

つまり、違法性が疑われているサナエトークンという暗号資産の発行は、高市事務所の協力があったことで実現したのではないか、という疑いが持たれているのである。

「中傷動画」を巡る高市首相の説明に4割が「納得せず」

「週刊現代」や「現代ビジネス」でサナエトークン問題を継続取材しているジャーナリストの河野嘉誠氏は日刊ゲンダイの取材にこう語っている。

「松井氏は複数の投資トラブルが取り沙汰される人物です。中傷動画は手段であり、総裁選や衆院選で木下秘書との信頼関係が高まっていった中でサナエトークンの話になっていったと見ています。

インテリジェンス強化を進めている高市首相の事務所が、そんな怪しげな人物を使えると思って利用しようとし、結局、サナエトークンの宣伝に利用されたという構図を認めたら、説得力がなくなってしまうので、高市首相は一切を否定するのだと思います」

前月から内閣支持率が5.1ポイント下落した時事通信の最新の世論調査（6月12〜15日実施）で、「中傷動画」を巡る高市首相の説明について「納得できない」が40.4％に上った。「どちらとも言えない・分からない」は40.2％、「納得できる」は19.4％だった。

予算委の集中審議で高市首相は世論の納得を得られる説明ができるのかどうか。これまで通りの曖昧答弁なら、さらに支持率に響く可能性がある。

集中審議後も、首相本人は不在ながら、金融問題を扱う衆参の委員会などでサナエトークン問題が追及される見通しだ。

維新との連立にひび？ 議員定数削減と副首都構想の課題

会期末に向け高市首相が抱える難題は他にもある。日本維新の会の肝いりで連立政権合意書に盛り込まれた「衆院議員定数の1割削減」と「副首都構想」の扱いだ。

議員定数削減については、自民と維新が党内手続きを終え、近く法案を共同提出するという。

法施行から1年以内に与野党協議で結論が出ない場合、比例代表を自動的に45削減するという内容で、比例議席の割合が高い中小政党には死活問題。「国旗損壊罪」法案で賛同に回った国民民主党や参政党もこの定数削減法案には反発している。そうなると、衆院では可決できても、少数与党の参院では成立させられない。

副首都構想に至ってはいまだ法案自体が自民党内で了承されていない。法案の付則にある「大阪都構想」関連の規定をめぐって自民内で批判が強く、与党間で法案の修正協議が検討されている。

しかし、維新が最重要と位置づける2つの法案がいずれも成立しないようなら連立政権にひびが入りかねない。公明党の連立離脱直後に手を差し伸べてくれた維新を高市首相はことのほか大事にしているため、「強硬手段に出るかもしれない」と自民のベテランはこう話す。

「定数削減法案について、維新の吉村代表が衆院の3分の2を使った『再可決』に言及している。いざとなったら高市首相は再可決に踏み切るのではないか。しかし、再可決は参院の議決の否定です。高市首相は参院自民を敵に回すことになり、参院自民との関係が大混乱する」

高市首相（右）と日本維新の会の吉村洋文代表（2026年3月17日、写真：共同通信社）

「ポスト高市」へ麻生・茂木・林氏らが蠢く、一寸先は闇の政局

自民党内は相変わらず高市首相に対し面従腹背だ。

一時騒がれた高市首相を支援する議員連盟の「国力研究会」も、参加者が300人以上と膨らみすぎて有名無実化。欧州外遊前日、高市首相が自民党から外国人問題に関する提言書を受け取る際、手足が震え、ふらつく場面があったことなどから健康問題も再燃している。

ピンチヒッターでの緊急登板も含め「ポスト高市」を視野に入れる面々も蠢き出した。

「麻生（太郎）副総裁と茂木（敏充）外相が6月8日に会食して、政権運営について意見を交わしたと報じられた。何らかの政局が起きる可能性があると見ているのか。茂木さんは麻生さんに押し上げてもらおうと思っているのだろう。外交面でも高市首相より自分の方が上と自信を持っている」（自民の閣僚経験者）

麻生太郎・自民党副総裁（2026年6月9日、写真：共同通信社）

茂木敏充外相（2026年4月21日、写真：共同通信社）

一方、林芳正総務相は6月14日、党島根県連の会合で「志を持ち続けていきたい」と総裁選への意欲を見せた。18日には武田良太元総務相と会食。両者はともに麻生氏と距離があり、「ポスト高市」で連携するとみられる。

武田良太元総務相との会食を終え、店を後にする林芳正総務相（2026年6月18日、写真：共同通信社）

終盤国会の高市首相――重要法案が積み残り、窮屈な国会日程のうえ、疑惑追及がやまずストレスは蓄積、不用意な答弁で墓穴を掘る癖もある。インド訪問とトルコで開かれるNATO（北大西洋条約機構）首脳会議出席で国会から逃れられる日程があるとはいえ、この先、何が起きてもおかしくない。一寸先は闇かもしれない。

筆者：小塚 かおる