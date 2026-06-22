【W杯2026】ももクロ・玉井詩織、日本代表初戦を“現地観戦” ファン驚き「現地!!!すごい!!」「勝利の女神降臨」 代表ユニ×ミニスカ姿に反響
アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。15日（現地時間14日）にアメリカ・テキサス州アーリントンのダラススタジアムで開催された、FIFAワールドカップ2026（W杯）グループステージの日本代表初戦となるオランダ戦を観戦したことを、現地での写真を添えて報告した。
【写真】「勝利の女神降臨」ダラススタジアムでの“現地ショット”を披露した玉井詩織
玉井は「念願の！W杯！グループステージ初戦 日本対オランダ戦を現地観戦してきました！ずっとワクワクが止まらなかった！試合展開も凄くて会場も大盛り上がり！日本の応援にも力が入って、みんなが同じ目的を持って一つになるということの素晴らしさを肌で感じました」とつづり、“サムライブルー”の日本代表ユニフォームにミニスカートを合わせたスタイルで、スタジアム内で応援タオルを手にポーズを決めるショットなど、複数枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「現地!!!すごい!!」「参戦コーデめちゃくちゃかわいいいいい」「勝利の女神降臨」「今から日本代表目指します」「可愛すぎる…しおりんが近くに座ってたら試合どころではないよ」「しおりんのユニフォーム姿最高に可愛いです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「勝利の女神降臨」ダラススタジアムでの“現地ショット”を披露した玉井詩織
玉井は「念願の！W杯！グループステージ初戦 日本対オランダ戦を現地観戦してきました！ずっとワクワクが止まらなかった！試合展開も凄くて会場も大盛り上がり！日本の応援にも力が入って、みんなが同じ目的を持って一つになるということの素晴らしさを肌で感じました」とつづり、“サムライブルー”の日本代表ユニフォームにミニスカートを合わせたスタイルで、スタジアム内で応援タオルを手にポーズを決めるショットなど、複数枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「現地!!!すごい!!」「参戦コーデめちゃくちゃかわいいいいい」「勝利の女神降臨」「今から日本代表目指します」「可愛すぎる…しおりんが近くに座ってたら試合どころではないよ」「しおりんのユニフォーム姿最高に可愛いです」などのコメントが寄せられている。