アメリカとイランは21日、戦闘終結に向けた覚書への署名後、初めての協議をスイスで開催しましたが、イラン代表団はトランプ氏の発言に抗議し、退席したということです。

戦闘終結に向けた覚書への署名後、最終合意を目指す初めての協議は、スイスで21日行われました。

アメリカはバンス副大統領、イランはアラグチ外相らが出席し、仲介国のパキスタンとカタールも参加しました。

こうした中、トランプ大統領は21日、SNSでイランに対し、レバノンの親イラン組織「ヒズボラ」によるイスラエルへの攻撃を止めさせるよう求め、「そうしなければイランに前回よりもさらに強烈な打撃を加える」と警告しました。

こうしたトランプ氏の「脅し」に抗議し、イラン代表団は協議から退席したとイランメディアが報じました。ロイター通信は、「一時中断しているが、終了したわけではない」と伝えています。

また、イラン国営メディアは「80分間の協議では、イランの核開発計画に関する交渉は一切行われなかった」と報じています。イラン側は「レバノンでの戦闘が終わらなければ、他の問題に関する交渉は行われない」と述べたということで、レバノン情勢が協議の焦点となっています。