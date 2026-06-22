元車椅子テニスプレーヤーの国枝慎吾さんが始球式に登場した

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間22日・ロサンゼルス）

元車椅子テニスプレーヤーの国枝慎吾さんが21日（日本時間22日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース-オリオールズの試合前始球式に登場し“お宝グラブ”を披露した。ユニクロのグローバルブランドアンバサダーを務めている縁もあり、任された大役ではノーバウンド投球を見せた。

思いの込もった1球だった。“お宝グラブ”の秘密については「ユニクロの縁ですが、ちょうど引退した年（2023年）にイチロー選手と対談とキャッチボールをさせていただいた時に。イチローさんがグラブをプレゼントしてくれまして」と笑顔で明かした。

この日は「UNIQLO LifeWear Day」として開催。ユニクロのグローバルブランドアンバサダーを務める国枝さんは「日本選手の活躍が海を渡って、日本の地ですごく我々にとっても元気を与えてくれると思っているので、本当に活躍を楽しみにしています」と、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3選手にエールを送った。

「日本でもご活躍はすごく楽しみに見ています。大谷選手や山本選手、佐々木選手が活躍している姿っていうのは本当に我々日本人にとっては誇りですし、活躍した日はその日が1日ハッピーになるとか、やっぱりそんな影響がある方々。こうして今日、ドジャースタジアムに来られてすごくうれしい」

そう話した国枝さんの左手には“先輩レジェンド”のお宝グッズが輝いていた。（Full-Count編集部）