菊池タクトさん推奨…下半身主導のスイング習得できる「後ろ足回転コンタクト」

打撃において、下半身主導のスイング習得は必須。腕の力に頼った“手打ち”では、強いライナーを飛ばすことは難しい。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクでプロ選手を指導するなど野球スキルコーチとして活躍する菊池タクトさんは、効果的なドリルとして「後ろ足回転コンタクト」を紹介している。

上半身主導のスイングを修正し、下半身を使ったスイングを習得するには、軸足（右打者は右足）の動かし方が重要になる。まず、軸足のつま先と膝が投手方向に回転→腰や胸が連動→最後にバットが出てくるのが理想だ。菊池さんが推奨する「後ろ足回転コンタクト」は、適切な“振り出しの形”を作ることが目的。「下半身の回転でバットを前に出す形を作りこみます」と語る。

選手はまず、バットを極点に短く持つ。肩幅より広めのスタンスで打撃姿勢を取り、ティー台に置かれた球をステップせずに打つ。振り切らず、インパクトで終えるイメージだ。

大切なのは軸足から動かしていくこと。つま先と膝を投手方向に向ける動きに連動して腰や胸が投手に正対し、バットが自然に前に出ていく。インパクトを迎えても手首を返さず、バットの先端よりもグリップの位置が上になる形を保つようにする。

上半身主導のスイングだと、バットのヘッドが返りやすく、軸足も完全に回り切らない。そうなるとスイングスピードが上がらず、強い打球は望めない。保護者や指導者は、打ち終わりでの後ろ足の向きをチェックするように努める。

この軸足の動きが身に付けば下半身主導のスイングとなり、打球速度も飛距離も上がっていく。菊池さんは10球2セット行うように推奨する。日々取り組むことで、打撃は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）