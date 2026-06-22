「お笑いメインでは厳しい」テレビ局がアイドル＆アーティストに頼るワケ…『有吉の壁』苦戦が示したバラエティの現状

『有吉の壁』（日本テレビ系）のレギュラー終了報道を機に、バラエティ番組をめぐる苦境が浮き彫りになっている。

視聴率低迷を受け、各局は制作費削減を前提とした低予算路線の新番組を相次いで投入しているが、話題性に乏しく「放送されていることすら知らない」という声も少なくない。

そんな中で異彩を放っているのが、人気グループの冠番組として注目を集める『テレビ×ミセス』（TBS系）と『タイムレスマン』（フジテレビ系）だ。低調な新番組が並ぶ中、なぜこの2番組が話題性を獲得できているのか。

後編では、両番組が注目を集める理由とバラエティ業界の今後の行方を探っていく。

前編記事『有吉の壁』レギュラー放送終了の裏で『テレビ×ミセス』『タイムレスマン』が台頭…バラエティで何が起きているのかより続く。

一般層をどこまで取り込めるか

『テレビ×ミセス』はMrs. GREEN APPLE、『タイムレスマン』はtimeleszという熱狂的なファンを持つグループの冠番組だけに、ネット上の反響が大きいことは間違いないところ。そのファンの中心はスポンサーの求めるコア層（主に13〜49歳）だけに、世間が思っている以上に業界内の評価は高くなりやすい。

また、熱心なファンたちは「推しのためにリアルタイム視聴をしよう」という団結が期待できるほか、SNSの動きも活発。ネットメディアもPV狙いのレビュー記事をアップしていくため、毎回一定の話題性が生まれていく。

冠番組そのものに話を移すと、近年、芸人のそれは視聴率の不振から新番組が企画されなくなっていた。芸人に限らず「大物」と言われる芸能人が減り、「もう冠番組そのものが通用しないのではないか」という声も聞かれるが、今春の編成を見る限り「トップクラスのアーティストとアイドルならそれなりに勝負できる」という狙いなのだろう。

両番組の内容を見ると、どちらもメインは音楽ではなくバラエティらしい週替わり企画。かつての『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）や『嵐にしやがれ』（日本テレビ系）などと似た「個の人気に賭けよう」という構成が見られる。

ただ、コアなファンをベースにした構成は好き嫌いがはっきり分かれやすい上に、メディアの多様化で国民的タレントが生まれにくい今、いかに一般層を取り込めるかが問われていくのではないか。

すべての元凶はビジネスモデル

冠番組も、クイズやゲーム系の番組も、ネット上のブームになるようなコーナーが作れなければ放送し続けていくことは簡単ではないだろう。2010年代前半あたりまではバラエティ発のフレーズやギャグ、クイズやゲームが学校や職場でブームになり、流行語の発信地となっていた。

しかし、ネット上にインパクト重視のショート動画が次々に配信される現在は、その中のいくつかが流行っていくなど、テレビはブームから蚊帳の外になりつつある。これまでと同じ方法では時折話題にこそなっても、流行を生み出すことは難しいだろう。

テレビのバラエティは「スタートの前からSNSで仕掛けておく」「毎日複数のショート動画をアップする」「有名人やインフルエンサーに拡散してもらう」などの工夫と努力が求められる時代に変わっているが、まだ各局の制作現場がそこに注力できていない。そのため既存番組は徐々に熱気を失い、新番組は知られないまま終わっていく。

バラエティ全般を俯瞰して見ると、「視聴率低下による放送収入減」というネガティブな流れを変えられず、現場の人材が流出するなど、状況の難しさは増す一方で明るい兆しは見えていない。

ただ、それでもテレビの制作力はまだまだ国内トップクラスであることも事実。「純粋な企画勝負」ができる環境ならヒット連発する可能性すらあるだろう。

しかし、「視聴率獲得」という時代錯誤な枷を外せないうちは状況を好転させられないのではないか。これだけツールがそろい、多くの選択肢を自由に選べる中、「リアルタイム視聴させる」というビジネスモデルには無理がある。

視聴率獲得のためにバラエティから笑いが減り、横並びの内容になっていくほか、視聴率調査の方法や効果を疑うスポンサーもいるなど、この根幹を変えなければバラエティの再浮上は難しいのかもしれない。

このままバラエティが影響力を失っていくと、テレビ番組の大半が報道・情報番組となり、それ以外は1日1〜2本程度のドラマと、スポーツ・音楽の大型イベントのみになりかねない。最大の武器であったはずの多様性を保ち、明るさや笑いを感じさせるためにはバラエティの再浮上が欠かせず、「テレビそのものの命運を握る番組」と言っていいだろう。

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