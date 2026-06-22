高血圧に悩む人にとって「希望の光」全く新しい治療法・腎デナベーションをご存じですか

クスリか生活習慣の改善か、あるいはその両方か―限られた選択肢しかなかった高血圧治療に、第三の「奥の手」が現れた。その実力とは。

いくら降圧剤を飲んでも効かない人に朗報

成人男性の3人に1人が悩んでいるとも言われる高血圧。これまで効果的な治療法といえば、運動や減塩といった生活習慣の改善、もしくは血圧のクスリを飲む以外、ほとんど選択肢がなかった。

何種類もクスリを試しながら、朝晩のウォーキングを続けても、数値が一向に下がらない―そんな苦しい経験がある人も少なくないのではないか。

高血圧に悩む人にとって「希望の光」とも言えるまったく新しい治療法が、今年3月から保険適用となった。その名も「腎デナベーション」。すでにこの治療をスタートしている心臓病センター榊原病院の副院長で、治験も含めて10年前から腎デナベーションに取り組んできた廣畑敦氏が解説する。

「欧米ではすでに広く取り入れられている治療法で、降圧剤を飲んでいる人でも、この腎デナベーションを行うと血圧が10mmHgほど下がることが知られています。クスリを何種類飲んでも血圧が下がらなかった患者さんに対して、降圧効果が期待できるかもしれません。

また高血圧の患者さんの中には、朝方に血圧が大きく上昇する『モーニングサージ』を起こす人がいる。そういった人に腎デナベーションを行うと、朝方の高血圧を緩和できると言われています。モーニングサージの影響もあって、心筋梗塞や脳卒中は午前中に起きることが多いですが、そういった心血管疾患のリスクも減らせるわけです」

カテーテルで神経を焼いて下げる

では具体的に、どういった治療法なのか。西条中央病院で腎デナベーションを担当している中村真胤氏が説明する。

「人間は交感神経が活発に活動すると、血圧を上げるホルモンのレニンが多く分泌され、体内にナトリウムを貯えたり血管を収縮させたりして、血圧が上がっていきます。腎デナベーションとは、その大元である交感神経の活動を抑える治療法です。

具体的には脚の付け根からカテーテルを入れて、左右の腎臓につながる腎動脈の周囲を走る交感神経を、超音波や高周波で焼き切ります」

交感神経の興奮を抑えられれば、高血圧以外にもさまざまな疾患のリスクを下げることができるかもしれない。その可能性を指摘するのは、東宝塚さとう病院の滝内伸氏だ。

「交感神経が過剰に興奮してしまうと、高血圧はもちろん、糖尿病や不整脈、慢性腎臓病などあらゆる生活習慣病が次の病気を呼ぶ、『負のドミノ』を引き起こしかねない。腎デナベーションで交感神経の暴走を抑えることで、こういった疾患のリスクも軽減できると期待されています」

実際に治療を受けるとなったら、どのような手順で進むのか。

2泊3日の入院で、手術は1時間ほど

現時点で腎デナベーションが保険適用になるのは、「利尿薬を含む3種類以上の異なる降圧剤を最大限まで服用しているにもかかわらず、血圧がコントロールできない『治療抵抗性高血圧』の患者」に限られる。その条件に当てはまるかどうか、事前にじっくりと検査が行われる。

「ほかの病気の影響で血圧が上がる『二次性高血圧』の場合、腎デナベーションを行っても効果はありません。その可能性を除外するために、腎臓の血管のCTを撮ったり副腎に腫瘍がないか調べたりするので、事前の検査に2週間ほどかかります。そこで対象者だとわかれば、ようやく手技を行います。通常のカテーテル治療とそう変わらないので、慣れている医師ならばまず問題ないでしょう。

治療自体の所要時間は1時間ほどで、静脈から全身麻酔をするので痛みもありません。ただし術後の様子を診たいので、最短でも1泊2日、通常は2〜3泊ほど入院してもらいます」（前出の廣畑氏）

ちなみに入院費も含めたトータルの治療費は、およそ100万円。だが保険適用であれば約30万円に抑えられるうえ、所得によっては高額療養費制度を利用できる。

【後編を読む】高血圧治療の新たな希望「腎デナベーション」が受けられる日本全国38か所の専門施設の名前

「週刊現代」2026年6月22日号より

【つづきを読む】高血圧治療の新たな希望「腎デナベーション」が受けられる日本全国38か所の専門施設の名前