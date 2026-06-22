「あいつに媚びへつらうなんて、恥知らずもいいところだ」ビックテックの悪党どもが、トランプに召集された日

「デジタル革命の最も有名な記録者」によって、テック業界の巨人たちの素顔がすべて明かされる。

「その他大勢のマスク」だった頃からイーロン・マスクとつきあい、1990年にGoogleのセルゲイ・ブリンとラリー・ペイジをとことん取材し、犬猿の仲のジョブズとゲイツの奇跡の対談を成功させ、ジェフ・ベゾスを「野生のマングース」と呼び、マーク・ザッカーバーグを「クソ野郎などではない。それ以上にひどかった」と断じ、19歳のサム・アルトマンに「AIの未来」を語らせた凄腕ジャーナリストの見てきた30年とは?

しばしば偶像化される天才起業家たちが、志を忘れて邪悪に走るまでを、愛と怒りを込めて暴く「ニューヨーク・タイムズ」ベストセラー『世界を壊したビッグテックの悪党ども テック業界“ほぼ”全史の取材録』より、一部を抜粋してお届けする。

権勢に従う者は同類を呼ぶ

結局は資本主義だった。テック業界が揃いも揃って常道をはずれた瞬間を挙げるとすれば、2016年12月10日土曜日の朝だろう。そのとき、私はサンフランシスコのファーマーズ・マーケットにいて、料理好きの長男と二人で見事なマイヤーレモンを手に取って、どれを買おうかと吟味していた。霧が晴れ、太陽の光が差してノイ・バレーの丘が姿を現したとき、電話が鳴った。この年大方の予想を裏切って大統領に選出された男に、シリコンバレーの巨大テック企業のトップがマンハッタンにあるトランプタワーへ呼び集められるらしい、との知らせだった。しかもこの男は、ビッグテックが具現化していると言われている価値観とはまるで正反対の価値観を持っていた。

会合というより、「こそこそ会いに行く」と言ったほうが適切だった。そもそも、この情報を私にリークした人物は「リベラル寄り」で、次期大統領ドナルド・トランプに「真っ向から反対している」ために、名だたるテック企業のトップでありながら呼ばれなかった。電話越しに興奮した声が聞こえてきた。

「あの太った負け犬が手を出してうまくいったためしもないのに、あいつに媚びへつらうなんて、恥知らずもいいところだ。信じられない。本当に信じられない」

インターネット産業の黎明期から数十年間取材を続けてきた身としては、信じられた。かつて彼らは若き天才起業家で、そんな彼らを私は総じて応援してきた。だが、今は違う。まるでわが子が、言ってしまえば、ろくでなしに育ってしまった親の気分にさせられるばかりだった。私の息子は立派に育っていて誇らしいというのに。

イーロン・マスクとの電話

この内報を受け取ってから、私が最初に電話をかけたのはイーロン・マスクだった。テスラとスペースXのCEO（最高経営責任者）である彼もまたテック業界を代表する有力者の一人だ。短気なところもあるが、笑わせてくれるし、いつも気さくだった。私が取材してきた人の中で、マスクだけはそこそこ人間的な会話ができた。のちに強権をふるってツイッター（Xと改名）を踏み荒らすのだが、当時は、テック業界に君臨する人にしてはめずらしく、自分や自分の会社を売り込むために用意してきた話をせずに、自分の言葉で意見が言えた。今考えると、マスクほど発言を慎むべき人はいないのだが。

マスクはトランプの招待をどう思っているのだろう。会合といっても、明確な議題があるわけではない。私には、政策とは無関係で、写真撮影をするだけの見世物としか思えなかったから、マスクには忠告をした。

「行かないほうがいい。トランプに利用されるだけだから」

マスクはそうは思わなかった。それどころか、次期大統領のビジネス評議会にすでに参加していると言った。これまでアメリカは、移民問題から同性愛者の権利にいたるまで、様々な課題を乗り越え、進歩を遂げてきた。ところがトランプは、そんなアメリカを分断しようと恐怖を煽りつづけ、これまでの進歩を覆すと選挙中に公約していた。私がこのことに言及すると、マスクは、そうはならない、と一蹴した。

トランプを説得してみせる、トランプに圧力をかける、と自信満々だった。

どうやらマスクは、自分がいれば、臭い水でも上質のワインに変えられると思っているらしかった。かねてより、彼は自分を人間を超えた崇拝されるべき存在とみなし、自分は神だと思い込むことすらあった。私は、「まあ、頑張ってくれたまえ」と心の中でつぶやきながら電話を切った。

ピーター・ティールが圧をかける

マスクを諦め、他をあたった。トランプタワーへの招待者リストを作成したのは、投資家ピーター・ティールだった。未来を感じさせるテクノロジーとあれば、他の投資家が躊躇していようと投資して富を築いてきた人物で、いちいち腹の立つ男である。その彼が描いた、奇妙としか言いようのない最新の未来像が「トランプ支持」だった。ティールは大胆な賭けに出て、見事に成功したというわけだ。

ティールには連絡を取ろうとも思わなかった。2007年に彼を長時間にわたってビデオインタビューしたことがあったが、それ以来、向こうからは音沙汰がなかった。インタビューの中で、私とティールの意見は一度たりとも一致しなかった。私たちはどちらも同性愛者として世間に広く知られている。カメラが止まったあと、「同性愛者にも結婚し、子どもを持つ権利を認められるべきじゃないですか」とティールに迫ってみたが、同性愛者にだけ「特別な権利」を認めるべきではないと反論が返ってきた。

「我々同性愛者には何の権利もないじゃありませんか」と食い下がってみたものの、私と彼には一切共通点がなかった。とはいえ、その後二人とも結婚し、子どもを持った（私は再婚もした）。ティールが私を避けたのは、直感的に正しい判断だったのかもしれない。

他の招待者たちに電話をかけてみたが、意見は様々だった。ティールに圧力をかけられては行くしかないと言う人が何人かいた一方で、招待を喜んで受け、トランプが遊説中に繰り返した罵詈雑言は本心ではないと主張する人や、トランプとの会合は「テック業界との休戦を世間にアピールするためだ」と私を諭そうとする人もいた。多かったのは、マスクのように、重要な問題をトランプに提起するにしても密室でしかやらないという意見だった。ある人はこうも言っていた。

「はっきり言って、向こうは大騒ぎしているだけだ。今はテック業界の誰もがこの政権には目をつけられたくないと思っているが、関わらないわけにはいかない。これまでもテック業界はそうしてきた」

聖人化されていくビッグテックたち

厄介なのは、テック業界のリーダーの多くが選挙戦中にトランプの主張に公然と反対していた点だった。たとえば、フェイスブックのシェリル・サンドバーグは民主党の大統領候補ヒラリー・クリントンの有力支持者だったし、トランプが「イスラム教徒のアメリカ入国を完全停止する」と言い出し、移民を厳しく制限する計画を発表したときも、テック業界はほぼ一丸となって反発した。実際、招待者のうち、マスクとマイクロソフトのCEOサティア・ナデラは彼ら自身が移民だ。それに陰では、トランプを道化と呼んで馬鹿にする人がほとんどだった。

私はシリコンバレーのエリートを数十年取材してきて、スタートアップの創業者が、理想を追い求める若き挑戦者から、アメリカを代表する有力大企業のリーダーへと変わっていく様を何度も見てきた。例外はあったが、彼らは富と権力を掌握すればするほど、偽善ぶって評判を落としていった。高価なカシミアのブランケットに身を包むうちに、快適と特権の繭の中に本来の自分は埋もれていき、不快なものは一切シャットアウトされるのだ。

どうやら巨万の富を手にすると、一日中媚びへつらう取り巻きがあとを絶たないらしい。こうした億万長者の多くは周囲のおべんちゃらを鵜呑みにし、突然、世間が自分の言葉をありがたがっていると思いはじめる。こうして彼らは聖人化されていく。しかし、富豪になる以前の彼らを知る、つまり本来の姿をある程度知る人は、真実を語るにしても、彼らにとって有益な存在か、脅威になる。

政治的駆け引きに足を引っ張られるのか？

テック業界のリーダーなのだから、彼らも黙ってばかりいられないだろうし、この会合を機会と捉え、自らの意見を表明してくれるだろう、と私は願った。折り返し私に電話をくれた人たちには、トランプとの会合に臨むにあたり、テック業界とそこで働く人々にとって核となる価値観や重要な問題に関し、力強い共同声明を出すよう勧めた。

「民主主義ってそういうものじゃないですか？」と私はあるCEOに強く迫った。「トランプタワーに行くのは、トランプ詣ではなくて、弱い者いじめをする人間に立ち向かうためだと世間に知らせるべきです。トランプは反移民の立場をとっているけれど、アメリカを築いたのも、テクノロジーを築いたのも、紛れもなく移民なのだから抵抗できます。科学を擁護することだってできます。気候変動が大きな脅威になっていますが、テクノロジーはその解決に重要な役割を果たせるはずです。医療や交通といった分野で革新につながる重要な技術開発へ投資する手もあります。政治的駆け引きに足を引っ張られるんじゃなくて」

相手の反応は薄く、正直、独り言を言っているようなものだった。私は記者としてキャリアをスタートさせたけれど、アナリストに転じてからは、自分の意見を提言するときもある。相手が読者とは限らない。これまでに築き上げた広い人脈を駆使し、どんどん道化じみていく億万長者たちに対しても率直に物を言う。

しかし、このときの助言は完全に無視された。テック業界を代表する「破壊者たち」は無条件にトランプの招待を受け入れ、自らの尊厳をいたずらに捨て去った。出席しなかったのはヒューレット・パッカードのメグ・ホイットマンくらいだった。彼女はカリフォルニア州知事選に出馬した際、同性婚に反対の立場を表明し（のちに撤回）、私とは対立した過去がある。筋金入りの共和党支持者であっても、トランプの本質を見抜き、トランプを「不誠実な扇動者」と批判し、2016年の大統領選前の8月には、クリントン支持に乗り換えていた。

投資家のクリス・サッカも招待されていなかった。ホイットマンと同じく、彼も状況を見抜いていたようだ。

「妙なことだよ。どのテック企業の投資案件だろうと、普通は契約書にサインをしてから写真撮影をする。もしトランプが科学を受け入れると公約し、インターネットを検閲すると脅すのをやめ、フェイクニュースを拒絶し、多様な従業員に対するヘイトを非難するなら、このトランプタワー訪問には意味がある。そうでないなら、ファシストの正当化に利用されるだけだ」

そんなサッカでもテック業界の有力者たちの考えを翻せなかった。未来を創り出した彼らも政府に愚鈍に従う「シープル（Sheeple）」なのだ――私は記事を書いて、彼らをそう呼んだ。（翻訳：新田享子）

「グリーン・ビジネスはお金になる」 環境に優しい生き方を実践する町で起きていること