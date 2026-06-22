連日盛り上がりを見せているFIFAワールドカップ。優勝候補ブラジル代表の期待の新星として、世界中から注目を集めているのが19歳のエンドリッキだ。

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レアル・マドリードが将来を見込んで獲得した"神童"は、ブラジル代表の若きストライカー。私生活でもたびたび話題を呼んできたが、中でも関心を集めているのが、人気インフルエンサーとして知られる"年上妻"ガブリエリ・ミランダの存在だ。

現在、彼女は、Instagramのフォロワーが210万人を超えるモデル兼インフルエンサー。ファッションやライフスタイル関連の投稿で人気を集めるなど、ブラジルでは高い知名度を誇っている。

エンドリッキは2024年9月、SNSを通じて18歳にして結婚を発表。交際が始まったのは2023年ごろで、わずか1年足らずでゴールインとなった。4歳年上のガブリエリには、ブラジル国内で「将来有望なスター選手との結婚は計算だったのでは」といった臆測も飛び交ったが、「彼がサッカー選手だとは知らなかった」とインタビューで説明。

出会いはショッピングモールで、エンドリッキを見た瞬間に強く惹かれたと明かしている。そんな二人を一躍有名にしたのが、"恋愛契約書"の存在だった。

恋人時代にそろって出演したブラジルのポッドキャスト番組で明かしたところによると、二人は交際中に署名入りの「契約書」を作成。ガブリエリによれば、メールアドレスや双方の署名まで記された「正式なもの」だという。

「契約書の中身はユニーク。『どんな状況でも「愛している」と伝える』ことが義務づけられているほか、『依存症にならない』『急に態度を変えない』『人前で口論しない』といったルールも盛り込まれています。『OK』などの素っ気ない返事も禁止で、ソーシャルゲームで"バーチャルの恋人"を作ることも禁じています。

ルールを破った側は、月末に相手が望むものを贈る決まりで、エンドリッキは『彼女がAppleのヘッドセットを買ってくれたんだ』と笑いながら明かしていました。契約書はガブリエリの発案で作られたとか」（海外ジャーナリスト）

23歳インフルエンサー妻への絶大な信頼

ガブリエリはエンドリッキの試合に足を運び続け、エンドリッキも、妻の存在を大きな支えとしている。

現在、フランスでプレーしているエンドリッキだが、来季は所属元のレアル・マドリード（スペイン）へ戻る可能性も取り沙汰されている。そんな中、将来について問われると、「残るのも、レアルに戻るのも、別の場所へ行くのも、神が告げることに従う。神が僕の妻に告げることに」と返答。自らのキャリアを左右する重要な決断において、妻の存在を引き合いに出した発言は関心を呼んだ。

「エンドリッキは以前から、重圧や焦燥感に襲われた際、ガブリエリから届いたメッセージによって『プレッシャーや恐怖が消えた』と語っています。2025年1月、レアルの重要な試合で勝利に大きく貢献した際には、『君に出会えて本当によかった』とガブリエリとのツーショット写真をSNSに投稿し、話題になりました」（同前）

一部では、若くして結婚し、私生活をオープンにしすぎていることを懸念する声もある。恋愛契約書やインフルエンサー妻との関係が大きく報じられるたびに、ブラジル国内では「才能ある若手がサッカー以外の話題で注目されすぎている」との指摘も出ている。

今年4月には、2人は第一子の妊娠を公表。恋愛契約書、18歳での結婚、そして「神が妻に告げることに従う」という独特の価値観──。ピッチ外でも注目を集める若き夫婦は、ワールドカップ期間中も話題を振りまきそうだ。