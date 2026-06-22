◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦 ウルグアイ―カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）

初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、５大会連続１５度目出場のウルグアイ（同１６位）と対戦した。

１次リーグ初戦で強豪スペインを相手に好セーブ連発で完封し、歴史的勝ち点１獲得に貢献した４０歳ＧＫボジニャに頼もしい援軍だ。米国入国ビザを発給できず、初戦の入国がかなわなかった母・エボラさんが、ウルグアイ戦を現地観戦。ゴールマウスを守るまな息子に声援を送った。

ボジニャはスペイン戦後、母がビザ申請の保証金最大１万５千ドル（約２４０万円）を用意できず、観戦を断念したことを吐露。試合後に流した涙とともに話題を呼んでいた。

これに対し、カボベルデにルーツがある米民主党のジェフリーズ下院院内総務が動いた。同氏は自身のＸで「どんな母親も自分の子が歴史を作る瞬間を見逃すべきではない」とし、ルビオ国務長官に働きかけてビザ発給の見通しが立ったことを明かした。ビザ申請料が免除され、渡航手配を進めた。

エボラさんはＢＢＣの取材に対し「急なことで驚いているけれど、すごくうれしい」と感謝。「息子を支え、勇気づけるために行き、試合後は抱きしめてあげます」と語っていた。