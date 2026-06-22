歌手の松山千春（７０）が２１日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。日本がサッカー北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばしたことについて語った。

試合をテレビ観戦したという松山。日本代表について「立派だったと思いますよ」と言及。印象に残った選手について語ってから、「あと、ファウルの取り方、取られ方。うまい選手もいるなった感じた」とファウルのシーンについて触れた。

「なんでサッカーってファウルされた後、寝転んで、いかにも痛そうな感じでな、あれが俺、好きじゃないんだよなあ」と話し、「本当にさっさと立てっていうんだよ。立てないくらい痛いんだったら、１回外に出ろってそう思うんだよな」と本音を吐露。

自身がプレーしていたバスケットボールと比較し「バスケットの場合、ぶつかりあって、たとえ倒されたうんぬんあっても、試合が続いてたら走らなきゃいけないからな」と話し、「サッカーはどうしてちょっと押されたくらいでさあ、寝転んだりなんかしてな、そのへんが気にくわないなとか思うんだけど」と語った。

しかし、「今回のＷ杯は審判の方々がそれを許さない」と指摘。「早く立ちなさいって、あれはいいことだなあと思うわな」と、感想を述べた。