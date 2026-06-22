キオクシア時価総額1位…なぜ”東芝”にはできなかったのか？スペースX上場から学ぶ日本企業「必敗の構造」

キオクシア時価総額1位、東芝がなし得なかったワケ

キオクシアの勢いが止まらない。2024年12月に上場し、ひっそりと息を潜めるような株価形成を続けたキオクシアは、AIの想像以上の社会実装のスピードと、それを加速させる米国のテック大手の天文学的な規模のデータセンター投資の大波に乗って、年明け以降、3月あたりから相場化し、5月15日の2026年3月期決算発表で、決算短信に2027年3月期第1四半期の最終利益予想が前期比48倍の8,690億円、と示されてからは近年稀にみる大相場を形成している。

新聞やTVニュースなどでも大きく取り上げられたが、6月12日にはトヨタ自動車を抜いて我が国上場企業の時価総額首位の座に躍り出て、その後も更に時価総額を、50兆円を超えて増やし続けている。

そのニュースを耳にした際、トヨタ自動車を、そうか東芝が抜いたのか、という感慨が筆者にはわいた。昭和世代の感慨なのだろうが、1980年代後半から90年代にかけての我が国が半導体の世界で覇を唱えていた時代、NECや東芝はその栄光をまさに担う両横綱だったので、長い雌伏の時を経て、やっと東芝も再浮上の秋を迎えたのか、という感慨が頭をよぎったのだと思う。しかし、50兆円を超える時価総額を実現したのは、前身こそ東芝の1事業部門であっても、あくまでキオクシアであり東芝ではない。

その事実「なぜそれが東芝ではないのか」、正確には「なぜ東芝はこの事業をそのまま東芝としてその名前のもとに抱えられなかったのか」を考えることは、そのまま我が国が再び成長軌道に乗っていくには何が必要なのか、我々は何を間違えていたのか、を考える材料にもなる。また、それを考えるのには、同じタイミングでこちらも大きな話題を呼んだスペースXのIPOが意味するもの、が補助線になる。本稿はそうした話だ。

キオクシアの変遷から読み解く「日本人の理解不足」

さて、図1はキオクシアの有価証券報告書に記載されている事業主体の変遷の図になる。

かえって分かりにくくなる部分はあるが、東芝が2017年4月に半導体メモリ事業を分離（東芝メモリは吸収）したのは、東芝が2015年に発覚した不正会計問題や、その後、半導体メモリ事業と並び当時の東芝の2大主力事業だった原子力事業が、米国のウェスチングハウスの経営破綻などもあり、大きく傾いたことから債務超過に陥り、その解消のためにはもう1つの主力事業であった半導体メモリ事業を売る選択しかなくなった、ためだ。

本当にそれしか選択肢がなかったのか、については異論もあると思うし、だからキオクシアは東芝ではない、のだが、歴史的事実として東芝はその道を選んだ。2017年6月に設立されているPangeaは2018年にその売却先となった米ベインキャピタルと韓国のSKハイニックスなどの企業連合が設立した本件のための器で、売却額は2兆円だった。

不正会計問題についても、原子力事業がなぜ追い込まれたのか、についても、1996年に社長となった西室泰三氏から西田氏、また佐々木氏に繋がる経営トップの権力闘争という側面を抉った書籍などがあまた書かれていて、そこまで遡って関心がある方には是非そうした書籍をお勧めしたい。キオクシアがなぜ東芝ではなかったのか、を深く、また様々な角度から考察するには、そうした書籍にあたるのが必要になるだろう。

ただ、本稿で指摘したいのは、そうしたどろどろした話や歴史的事実の析出ではなく、筆者が感じる日本の巨大企業に共通する、ある無理解、若しくは誤解の指摘になる。

それは資本市場をどう使うか、に対する理解不足、また資本主義を基盤とする社会をどう運営すべきなのか、に対する当時の（いや現在なお同じ）日本人の理解不足になる。

原子力事業と半導体メモリ事業の共存は無理筋

まず、前提として、先ほど2010年代前半の東芝における2大主力事業は原子力事業と半導体メモリ事業だった、と書いたが、それがそもそも無理筋になる。経営者は神様ではなく、業態の異なる二つの事業をうまく経営することはできない。原子力事業のような長い目線を求められる事業と、3ヵ月程度の短期の波にどううまく乗るかを考えなければならない足の早い半導体のような事業を同じ経営がどうしてコントロールできるのか、あえて共通項を探れば、それはどちらも途轍もない投資を必要とする事業という共通項が見えるが、求められるものは全く異なる。

もちろん、高い次元で共通するものを探し、そこが差別化になって別の何かに化ける企業がないとは言えないし、共通するものがあるから派生した、と言い募ることができなくはないが、原子力と半導体というのは、別の領域の事業で切り離し、それぞれを育てていく、という決断が正しかったのではないか。

だから本当は、いかにスピンアウトさせて東芝の名前を残すか、こそが重要だったのではないか。その意味では明治・大正期の財閥の方が、直接に本質を学ばなくてはならなかったからか、理解が正しく、それが日本郵船も三菱重工業も、三菱商事も存在する現在を作っているとも言える。

現在でもなお例えばDNPは、印刷を幅広く捉え、半導体や電子部品も印刷技術の発展のなかにあるとその事業を高い次元で整理をしているが、そんな彼らでさえ、なお飲料企業（ボトリング会社）をそのまま保有している。印刷が祖業であり文化に貢献するために書店を持つことは許容できても、さすがに飲料を印刷の軸で語るのは（ペットボトルのラベルはあっても）無理筋だろう。日本企業は、どうしてもそうした傾向から離れられない。

思い切った投資ができない日本企業「必敗の構造」

また、半導体メモリ事業をもう一段高みに早い段階で育てられなかった理由の一つは、日米半導体協議という政治的な要因以上に、事業が育つためのタイミングを得た思い切った投資を日本のメーカー各社が行えなかったからだ、という議論がある。

コングロマリット化した日本企業の多くは、事業の収益性を1つの軸に成長性をもう1つの軸に置いたボストン・コンサルティングが開発したマトリックスなどを使って、成長させるべき事業を決め、現時点でキャッシュを生む事業から得た資金をその事業の育成にあてる、など自社の枠のなかで資金の融通を考える傾向が当時から強かった。

東芝も様々な経済記事や書籍を読めば（東芝に限ったことではないが）半導体事業という多大な設備投資を必要とする事業部門が、要求した予算を、経営が減額したり、出し渋ったりするというシーンがよく描かれている。それは半導体事業の担当者からすれば、なぜ分かってくれないのか（投資資金が不足して競争に負けてしまう）という話だが、経営の立場に立てば、なぜ我々の稼いだお金を我々にではなく彼らに廻さなければならないのか、的な各事業部門の突き上げをうまく調整していく必要があり、逆に、我慢して与えられた予算でなんとかしろ、だったろう。

それは国家という単位で言えば、各省庁の要求を財務省が捌いている構図にも似ているし、日本の再生、成長を企図して纏められた成長分野が、2つとか3つとかにはならず17！になるのも、それぞれの業界を票田とする議員の突き上げに政府も党も配慮しなければならない、という構図にも似ている。

しかし、戦争で最大の愚策が戦力の小出し（逐次投入）であるように、誰も本当の意味では想定できない未来に対峙するには、誰か優れた人間なり組織なりが青写真を描き、その構想を実現するための施策や組織を語り、直接資金を持つ大衆や機関からそのための資本を集め、投資する、それがなければできなければ、戦争には常に負けてしまう。

スペースX上場に学ぶ「資本主義をどう生かすか」

本当に戦争に勝てるのかどうか、は分からないけれど、例えば6月12日のスペースXの公開などは、イーロン・マスクの語る夢にあれだけ膨大な資金が集められた、それが資本市場を中心においた資本主義を原動力とする社会の在り方ではないか、と感じた。

また、スペースXでは日本だけでも3,500億円、世界全体では追加売出分を含めて857億ドル（1ドル160円換算で約13.6兆円！）という国家予算を凌駕する巨大な資金が調達されたが、これはネットで繋がる社会の持つ凄まじいまでの力を示してもいる。

世界はツリー構造（軍隊の指揮系統が典型）の世界からリゾーム（地下茎）の世界に変わった、とネット社会の実現以降、言われているが、それは、国家が税金として一度中央に財を吸い寄せて、それを選ばれた人材（エリート官僚や政治家）が、その賢い？頭脳で配分していく、という世界（税金ではなく預金、官僚や政治家ではなく銀行家でも同じ構造）から、中心を通さずに（ツリー構造に依拠せずに）結節点となるプラットフォームは必要にはなっても、直接、それぞれがそのまま資金を必要とする主体者に資金を投じられる世界に、世界が進化していることも示している。

コングロマリットの狭い枠のなかで調達可能な資金や、ツリー構造の限界のなかで拠出される公的な資金や支援だけではなく、資本市場を通じても、もしかしたらクラウドファンディングというカタチでも、何をしたいのか、どうやってそれを達成するのか、が語られていれば、これからの時代、資金は調達できる可能性がある。

例えばペロブスカイトについて、もう中国に負けないように一気にその生産量を増やしたいが投資金額に不足している、なら、その資金については資本市場や極端に言えばクラウドファンディングで資金を集めればいい。海洋開発のための調査船が必要なら（政府が政策として乗り出しているのは心強い話ではあるが）それも憂国の想いに駆られ、ぜひ船舶の建造に自身のお金を使って欲しい、というような人々から出資を募ればいい。ただし、それは政府ではなく、主体者そのものが語り手である必要も、その資金はそのためだけに使われる（半導体事業の魅力を感じて投資した資金が原子力事業には使われない）という確証も求められるものだが。

スペースXのIPOから、そしてなぜキオクシアはそのまま東芝ではなかったのか、から我々が本当に学ぶべきは、そうした発想であり、資本主義という仕組みをどう理解し、どう生かしていくのか、ではないか、と思う。

そして、残念ながらその理解が余りに乏しかったことが、2023年12月に非上場化した東芝と東芝という名前ではない単一の事業体として時価総額首位に躍り出たキオクシア、という戦後日本のある種の到達点を示す風景の背後にはある。

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