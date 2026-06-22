じつは「見下したい」だけ…？Z世代の「活字離れ論」を語る人たちが気づいていない「不都合な真実」

「若者は本を読まない」は本当か

近年、「活字離れ」が話題になるたびに、「若者が本を読まなくなっている（あるいは、そもそも読めなくなっている）」というような分析をよく目にするようになりました。

確かに、可処分時間の奪い合いといった面からみると、SNSやゲームなどスマホを操作している時間が多くなったことは間違いないでしょう。ですが、それが一足飛びに「若者は本が読めなくなった！」と大騒ぎするようなそんな単純な話ではないのです。

巷にあふれる「活字離れ論」は、往々にしてデータに基づかない「若者劣化論」として語られることが多い印象があります。その背景には、歴史的、経済的、そして心理的な3つの構造的要因があると考えられます。

1つ目は、「読書を特権化したい人々の防衛反応」、2つ目は、「出版不況の犯人探し」、最後の3つ目が「モラル・パニック（特定の集団や行動が、社会秩序に対する脅威・悪として捉える）型ビジネス」です。

実際の統計（例えば全国学校図書館協議会の「学校読書調査」など）を見れば、不読率（月に1冊も本を読まない割合）は1980年代〜90年代のほうがむしろ高く、現代の子どもたちのほうが「朝の読書運動」などの影響もあり、よく本を読んでいるのです。

大学生に関しては、「読書時間ゼロ」の層が約半数を占めるというデータが耳目を集めますが、これは「読む層」と「読まない層」の二極化が進んでいるだけであり、平均値や世代全体の劣化を意味するものではありません。

出版ジャーナリストの飯田一史氏は、『「若者の読書離れ」というウソ 中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』（平凡社新書）で、ネットやスマホの影響で読書率や読書時間が著しく減少しているという傾向は見られないとし、小中学生の書籍の読書率・平均読書冊数は、2000年代以降、V字回復をしたと指摘。

「外部環境がいくら変わろうが、日本人の半分が本を読み、不読者を含めると平均で書籍を月1〜2冊、1日平均30分前後読む。（略）そして高校生、大学生の不読率や読書量は、今では大人とほぼ変わらない」と述べています。

では、なぜ「活字離れ＝若者劣化論」という安易なステレオタイプが流布し続けるのでしょうか？ 最近であれば、二言目には生成AIの活用などによる「タイパ（タイムパフォーマンス：時間対効果のこと）」が持ち出されがちです。

歴史が証明する「若者劣化論」の無限ループ

まず、1つ目は、「読書を特権化したい人々の防衛反応」です。

歴史的に見れば、新しいメディアが登場するたびに、旧メディアにしがみつく世代が「文化の崩壊」を嘆くのは定番の光景でした。古代ギリシャのソクラテスが「文字の普及は人々の記憶力を奪い、精神を劣化させる」と嘆いた時代から、実のところ何も変わっていません。そして、現代の「活字離れ」論者が犯している最大の誤りは、「活字＝紙の書籍」という極めて狭い定義に固執している点でしょう。

筆者は、前回の「ライターが食えなくなる論」をテーマにした連載で、IT革命以降の状況を正しく把握するため、「テキストコンテンツ」という言い方を用いました。これは、インターネットの普及によって、活字を意味するものの範囲が無料で読める膨大な電子情報にまで拡大し、「書籍」（電子書籍リーダーを含む）という物理的な形態に収まらなくなっているという現状認識からです。

「テキストコンテンツ」の消費量という観点から見れば、現代の若者は、スマホを通じてSNS、ウェブ小説、ニュース、ブログなど、人類史上最も多くの「文字」を日々目にし、自ら発信もしています。要するに、「書籍」をはじめとした紙媒体が「テキストコンテンツ」の市場を独占できた黄金時代が単に終焉したに過ぎないのです。

新メディア登場に伴う「若者劣化論」は、歴史的に何度も繰り返されてきました。19世紀末〜20世紀初頭は、出版印刷技術の向上に伴い、安価な雑誌や通俗小説が流通し始めたとき、当時の知識人たちは「軽薄な読み物によって精神が頽廃（たいはい）していく」という考え方から青少年への悪影響を恐れました。

以降、ラジオ（1920年代〜1930年代）、テレビ（1950年代〜1960年代）、マンガ・家庭用ゲーム（1980年代〜1990年代）という新メディアの普及を通じて、「劣化論」が装いを新たにして量産されていきます。日本のメディア史上、最も有名な「劣化論」は、「ラジオ、テレビという最も進歩したマスコミ機関によって、『一億白痴化運動』が展開されている」 （『週刊東京』1957年2月2日号）と評したノンフィクション作家の大宅壮一でしょう。

「ラジオを聞くと考えなくなる」「テレビばかり見てるとバカになる」「マンガばかり読むとバカになる」「ゲームをすると脳の前頭葉が破壊され、キレやすくなる」「SNSばかりしているとバカになる」「AIに依存して自分の頭で考えなくなる」……全く同じロジックが引き継がれていることに気付きます。

その深層には、知識人・エリート層側にとっての「読書」の優位性が失われることへの漠然とした不安感もありました。これは「何が正統で高尚な文化であり、誰が知的で優れているか」という、社会の階層秩序を決定するゲームの支配権をめぐる、極めて政治的な闘争といえます。

かつて社会学者のピエール・ブルデューが提唱した「文化資本（capital culturel）」が参考になります（『ディスタンクシオン 社会的判断力批判I・II』石井洋二郎訳、藤原書店など)。「文化資本」とは、家庭環境や生育歴を通じて身につく知識、教養、言語能力、趣味などの個人的資産のことで、以下の3つに分けられます。

「文化マウント」のルーツとなったもの

（1）「身体化された文化資本」＝言葉遣い、身のこなし、マナー、読書や音楽鑑賞の習慣など個人の身体や内面に染み付いた教養や能力。（2）「客体化された文化資本」＝書物、美術品、骨董品、楽器など物質的な形として所有している文化的な財産。（3）「制度化された文化資本」＝学歴、国家資格、免許など社会や公的な機関によって公式に価値を認められ保証された資格や地位。

これらは金銭や不動産のような「経済資本」と異なり、すぐに得ることが難しいという特徴があります。特に（1）や（3）はそうでしょう。（2）もお金で購入することはできますが、それを真に理解し使いこなすには、前述の「身体化された文化資本」が必要になります。「ある作品をどう鑑賞し、どう扱うか」を知っていることで初めて資本として機能するからです。

ここで重要になるのは、文化資本による階層化・序列化です。

「知的／無知」「上品／下品」といった表現で区別し判断することは、特権階級がその権力を維持し、自己の優位性を示すために行われる、いわば「文化マウント」の好例です。筆者がここで思い出すのは、皮肉なことに「読書は国策であった」という歴史的事実です。どういうこと？ と驚かれる人がいるかもしれません。冒頭に触れた「朝の読書運動」のことではありません。

時代は1世紀以上も前の明治にさかのぼります。出版文化・大衆文化研究家の永嶺重敏は、『読書国民の誕生 近代日本の活字メディアと読書文化』（講談社学術文庫）において、日露戦争後の疲弊した農村や町村の財政立て直しと、国民の道徳心を高めることを目的とした官製運動である「地方改良運動」の一環として、図書館設立の拡大があったと指摘しています。これは国民に近代的な読書習慣を定着させるための国家的事業でした。

図書館は、「黙読」（黙って読む）と「孤独」（一人で読む）が支配する、近代以前には存在しなかった空間でした。それまでは、熱心に読書をする人であっても、音読的読書が主流で、もっぱら親しい人間や地域の人々に読み聞かせる、共同体的な営みだったからです。この未曾有の官製運動の推進により「自己と対話しながら内面的な読書を行なうように促されていった」（同上）のです。

すなわち、「規律にしたがって自らの個性的興味に応じた個人的読書へと進むための訓練となった」のであり、「こうして、図書館という読書装置は、中産知識人読者層の世代を越えた再生産装置として機能した」のです（同上）。そう、「文化マウント」のルーツは、国民国家の創生と切り離せない「模範的な国民モデル」にあったのです。

話が少し脇道にそれましたが、このような想像上の「文化のピラミッド」から、自分たちとそれ以外を差別化する契機が生まれたのです。しかし、テクノロジーの進化によってゲームのルールが変わり、「スマホの画面から秒単位で有益な情報を引き出し、動画を1.5倍速で処理しながらマルチタスクを行う」ことが強みになる世界が到来しました。こうなると、旧来の教養の価値は相対的に目減りします。「読書」という「特権的文化」の相対化です。

「特権的文化」によって自尊心を保っている人々は、そのような現実に対して過剰反応に陥りがちです。とりわけ中高年層は「自分が親しんできた文化資本が尊重されない、スルーされること」を、「今の若者はコスパ志向で頭が悪すぎる」「スマホばかりで思考力が落ちている」と文化の危機（若者の劣化！）にすり替えて、自己防衛を図ろうとするのです。

【後編】→じつは焦っているのは若者ではない…「若者劣化論」を語るエリートがじつは認めたくない「文化的特権」の崩壊

【関連記事】「映画を早送りで観る人たち」の出現が示す、恐ろしい未来