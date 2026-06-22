180ccの枡と80ccのカップで120ccの水をはかるには？この問題は「逆向きの考え方」で簡単に解ける！じつはこの考え方、日常で誰もが使っています!?

わからない理由がわからない……近年の数学力の顕著な低下、さらに算数・数学嫌いという人も多くいます。これは、いったいなぜでしょうか。

「やり方」の暗記に偏った教育の影響で、試行錯誤を通じた理解が欠如し、公式の暗記に頼る傾向が強まった結果、「問題を解決しようとする能力」が低下しているのではないか、そう指摘するのが、45年以上にわたって数学教育に携わってきた数学者の芳沢光雄さんです。

「数学は“13個の考え方”で理解できる！」として、13個の「発見的問題解決法」を、パズル問題・あみだくじ・じゃんけんなどの豊富な実例から、その思考プロセスを解説。さらに、算数から中学・高校・大学への数学へと段階的に発展させていきながら、さまざまな学問分野への応用までを解説した『数学の考え方 発見的問題解決法ーーひらめきを生む思考へ』が注目されています。

「わからない理由がわからない」に答える、この画期的なこの本から、今回は「逆向きに考える」思考法を、実践問題とともに紹介します。

＊本記事は、『数学の考え方 発見的問題解決法ーーひらめきを生む思考へ』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

迷路ゲームは、ゴールから逆にたどれば……

大学教員人生45 年間で、多くの楽しい思い出がある。その中のひとつに、子どもの頃に誰もが遊んだと思われる「迷路ゲーム」について、桜美林大学でのゼミナールのさいに話し合ったことがあった。

幼少の頃の懐かしい思い出として皆が話しているとき、筆者が「あのゲームは目的地から出発点に向けて逆にたどると、すぐに解決して面白かったな」と言うと、中国からの留学生に「先生、中国の子どもたちのあいだでは、その方法は禁止ということになっていますよ」と指摘されてしまった。

大人向けの迷路ゲームでは、逆向きにたどっても簡単には解決できないように設定されているが、子ども向けの迷路ゲームではやはり「逆向きに考える」と簡単に解決できるものが大半である。

「逆向きの思考法」は日常でも使われている

次に、「新幹線→ 在来線特急→ ローカル線普通列車を乗り継いでA 地点からB 地点に向かう」ときの列車の時刻を調べるとする。

このとき、「B 地点に間に合うように到着するギリギリのローカル線普通列車→ その普通列車に間に合うギリギリの在来線特急→ その特急に間に合うギリギリの新幹線」の順に調べれば、無駄のない検索になる。

このように、日常生活でも「逆向きに考える」ことはいろいろな場面で効果的である。

じつは、数学の問題を考えるときも同じで「問題を解決するには〇〇〇がわかれば、あとは大丈夫」というような「〇〇〇」が見つかることがある。その過程では、「問題を解決するには何がわかればよいだろうか」というように、逆向きに考えているのである。

これを、もう少し詳しく述べよう。

A を問題の仮定（出発点）として、B を問題の結論（目的地）とする。

A からB に向かっての道筋は思いつかないが、B からAを眺めているとき、B とM は同値、すなわちB とM は本質的に同じことで、「B ならばM」も「MならばB」も示せるM の存在に気づいたとする。

さらに、M とN は同値、すなわちM とN は本質的に同じことで、「M ならばN」も「N ならばM」も示すことのできるN の存在にも気づいたとする。

この段階でA からN が導けたならば、結局、A からB は導けたことになる。

およそ数学の問題を「逆向きに考える」方法で解決するときは、上で述べた形で解決しているのである。とりあえず、「逆向きに考えて」解く3 つの高校数学の例題を紹介しよう。

逆向きの考えで解く「高校数学」3 問

例題1

nを自然数、mを2以上の自然数とすると、nのm 乗は、相続くn個の奇数の和になることを証明せよ。

解説 本問題を文面どおりに考えようとすると、nのm乗から相続くn個の奇数を探すように考えるだろう。これは若干困るのではないだろうか。

そこで逆に考えて、そのような相続くn個の奇数があるならば、どのようなことがわかるだろうか、と考える。

すなわち、ある奇数d があって、

nのm乗=d+(d+2)+(d+4)+…+ {d + 2(n − 1)} ……（ア）

となる状況を考えてみる。

上式の右辺は初項d、公差2、項数nの等差数列の和であるから、以下の式変形が導かれる。

nのm乗= n{2d + 2(n − 1)} ÷ 2

nの(m−1)乗 = d+n−1

d =nの(m−1)乗−n +1 ……（イ）

（イ）において、nが奇数であっても偶数であっても右辺は奇数となる。また、（イ）が成り立てば（ア）は成り立つ。

したがって、本問題は証明されたことになる。

例題2

底が10で真数がxの対数をlog(10) xと表すことにする。

このとき、log(10)3の近似値を用いないで、

0.4

が成り立つことを証明せよ。

＊数式：log(10)3の、(10)はlogの底が10であることを表している。

解説

与不等式を証明するために、次の不等式を証明すればよいのである。

10×0.4<10log(10)3<10×0.5

すなわち、

4

を証明すればよい。ここで、

4=log(10)10000、5=log(10)100000

3の10乗=3の5乗×3の5乗=243×243=59049

だから、

10000<59049<100000

が成り立つ。

そこで、上式から本問題の目標とする式まで、逆にたどることができるので、証明は完成したことになる。

正十二面体サイコロの得点ゲームで勝つには

例題3

1から12までの12個の数字が各面に書いてある正十二面体がある。これを使った以下の規則のゲームを考える。

• プレイヤーは、この正十二面体を最大3回まで投げることができる。したがって、1回だけ投げて終了するのも、2回投げて終了するのも、3回まで投げて終了するのも自分の意思で決められる。

• 最後に出た目の数がプレイヤーの得点となる。

• プレイヤーは、なるべく高い得点を目指す。

このゲームの1回目の目が出た段階では、以後、どのような作戦で臨むとよいだろうか、期待値を用いて分析せよ。

解説

1回目に1が出て、2回目にも1が出れば、3回目にチャレンジすることは当然である。

また、1 回目に12が出れば、そこでやめることも当然である。

しかし、その他の場合は続けるべきか、やめるべきか迷ってしまう。そこで、期待値を用いて、以下のように考えてみる。

まず、2回目の試行が終わった段階で、3回目を行うときの（最終の）得点期待値は、

1×12分の1+2×12分の1+3×12分の1+…+12×12分の1

=(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)÷12=6.5

となる。

したがって、2回目の試行を行った段階で、出た目が6以下ならば3回目にチャレンジし、7以上ならば3回目にはチャレンジしないと決めるのがよい。

それでは、1 回目の試行が終わった段階ではどうだろう。

上で決めたことから、2 回目にチャレンジする場合の（最終の）得点期待値は、

7×12分の1+8×12分の1+9×12分の1+10×12分の1+11

×12分の1+12×12分の1+6.5×2分の1=8

となる。

これは、2回目に7から12までの目が出たらそこでストップし、2回目に1から6 までの目が出たら3回目にチャレンジする場合の（最終の）得点期待値を計算している。なお、2回目に7、8、9、10、11、12が出る確率はどれも12分の1で、2回目に1から6までの目が出る確率は2分の1である。

したがって、1回目に9以上の目が出たらそこでストップして、1回目に7以下の目が出たら2回目にチャレンジして、1回目に8の目が出たら2 回目にチャレンジするか否かは自分の気持ちで判断すればよいことになる。

枡とカップで、ある量の水をはかるには？

問題 檜（ひのき）で作った枡（ます）で冷酒を飲むと、木の香りもあって素晴らしい。また、プリンを底にあるカラメルを少し付けながら食べるのも美味しい。

枡の容積は180cc、プリンカップの容積は90ccのものが多いが80ccのものもある。

いま、空の枡と80cc入りの空のプリンカップがあるとする。近くに水道の蛇口があって、水は自由に使える。枡に水をいっぱいに入れて、溢（こぼ）さないようにして水をカップいっぱいに入れる。すると、枡には100 cc の水が残ることになる。ここで、次の問題を考えよう。

枡とカップと水を自由に使って、ぴったり120ccの水を枡に入れてみよ。

解説 普通は、いろいろ試すことから始めるだろう。もちろん、それで成功すれば素晴らしいことである。しかし、意外と難しいのではないだろうか。

そこで完成したとして、逆向きに考えてみよう。

完成図は、枡に120cc、カップに0ccである。そこで、完成図の直前の図として、次の図を考えられないだろうか。

枡に180cc、カップに20cc

この図に気づけば、枡の水を溢さないようにカップにいっぱいになるように入れると、枡には120ccの水が残ることになる。そこで、カップに20ccだけ入れた図を思いつけばよく、それゆえ枡に20ccだけ入れた図を思いつけばよい。

これは簡単である。

1：枡にいっぱいの水（180cc）を入れ、そこから空のカップに水をいっぱいに入れて（−80cc）、カップの水を捨てると、枡に100cc、カップに0ccとなる。

2：この作業をもう一度行うと、枡に20cc、カップに0ccとなるのである。

3：2の状態から、枡に残った20ccをカップに移す。ふたたび、枡にいっぱいの水（180cc）を入れ、そこから20ccの水が入ったカップがいっぱいになるように水を移す（−60cc）。枡には120ccの水が残る。

数学の「なぜわからなくなるのか？」がわかるようになる「考え方」を伝授！13個の「発見的問題解決法」で「発見する数学」の楽しさへ