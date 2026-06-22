人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。白Tシャツ＆デニムのショートパンツ・コーデを披露した・

「今年のバースデーイベントは7/11(土)に開催させて頂きます」と報告。「Koko family」のロゴの入った“かこT”にデニムのショートパンツ姿の写真をアップし「詳細はまた後日お知らせしますが、ぜひスケジュール空けておいてもらえると嬉しいです」とつづった。

ハッシュタグでは「レースクイーン」「レースアンバサダー」「ラウンドガール」「モデル」「グラビア」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛くスタイルも素敵」「またまた発見 首のラインも綺麗」「かこちゃん優勝」「デニムのショートパンツコーデお似合いで美人で可愛い」「綺麗でかっこいいですね」「へそピが可愛いかこ様ですね〜」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。