サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）、ワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグでチュニジアと対戦し、４−０で勝利した。

日本代表が決勝トーナメント進出へ前進する快勝を見せた一方で、駆け付けたサポーターたちにはもう一つの「絶対に落とせない戦い」が残っていた。闇夜の帰路である。（デジタル編集部 古和康行）

日本はチュニジアに圧勝

サッカー日本代表はこの日、メキシコ・モンテレイのモンテレイスタジアムでチュニジアと対戦。序盤から優位に試合を進め、相手につけいる隙をほとんど与えなかった。会場でこの一戦を見届けた神奈川県鎌倉市の無職の男性（６７）は「自分たちで主導権を握って完勝した。４点取ったことも１次リーグ突破に弾みをつけてくれた。スウェーデン戦も勝ってほしい」と興奮気味に語った。会場に駆けつけたメキシコ人たちは、そのほとんどがなぜか日本を応援し、大盛り上がりだった。

さて、問題はこの後である。試合は現地時間２０日午後１０時のキックオフ。今大会で最も遅い試合開始時刻のため、終了を告げるホイッスルが鳴ったのは２１日午前０時だった。ナイトゲームとはいえ、これほどの夜更けとは……。

今大会、モンテレイでは計４試合が行われるが、すでに１４日に行われたスウェーデン―チュニジア戦は午後８時に始まっている。今後予定されている、南アフリカ―韓国戦と、決勝トーナメント１回戦のＦ組１位−Ｃ組２位の試合は、いずれも午後７時キックオフだ。ワールドカップ史上１０００試合目という、「超」が付くほどのメモリアルマッチとなったこの試合。暑さ対策と言いつつ、なぜここまで遅いのか。

それぞれの帰路

この日のスタジアムは、定員の５万１２４３人が訪れる満員御礼。入場には多くの時間を要し、試合前から大混雑だった。

試合が終わり、帰途に就く手段はいくつかある。在メキシコ日本大使館によると、試合当日は地下鉄が午前２時まで運行する予定だが、最寄り駅への入場は午前１時まで。スタジアムから駅までは徒歩約２０分なので、のんびりはしていられない。無料のシャトルバスや、ウーバーなどの「ライドシェア」向けの乗降場も用意されていたというが、案内の看板が少なく、どこにあるのか、暗い夜道では見当がつかなかった。

帰り道を案じてか、試合終了を待たずに席を立つ人も。家族５人で観戦に訪れていたシンガポール在住の主婦（４２）は２歳の三女を抱きかかえながら、「子どもが寝たりぐずったりして、あまり集中して試合が見られなかった」と嘆きつつ、「自分が推している久保選手が出られなくて残念だけれど、日本代表のいいプレーが見られてうれしかった。子どもが３人いるので、（帰路が）混む前に会場を後にしようと思っています」と話した。

米ネブラスカ州から女性の友人と訪れていた、大学３年の桜井ひろのさん（２２）は「女性２人で深夜のメキシコの試合に来るのは、やっぱり怖かった」と言う。「ホテルは繁華街から離れた、評価の高いところを選び、帰りはライドシェアで戻ります」

ただ、スタジアムの周辺道路は混雑がひどく、帰りの車が容易にはつかまらない。子連れの家族が深夜の道端で途方に暮れている姿もあった。

友人たちと観戦に来ていた東京都世田谷区の会社員の男性（５８）は「レンタカーを使ってパークアンドライドで来ようと思ったが、駐車場が何時まで空いているか分からなかったので断念した。シャトルバスを使う」と話し、「やっぱり、夜１０時に始まる試合は少し怖さがある。もう少し改善できたのでは」と注文をつけた。

メキシコのカルチャーは

日本人のサポーターたちはそそくさと帰り道を急ぐ一方で、会場を埋め尽くしたメキシコ人たちはお祭り騒ぎ。試合が終わって３０分以上たっても、スタジアム付近で音楽を鳴らして踊ったり、胴上げしたり……。まるでメキシコが勝ったかのような大騒ぎだった。

メキシコに駐在している会社員の男性（４４）は、「確かに遅いが、警備もしっかりしているし、地域的にも危険な場所は少ない」と感じている。「メキシコではパーティーなら夜通しが当たり前。『遅いな』とは思いつつも、Ｗ杯はお祭りなので、現地の感覚では負担に感じることはない」。当地の事情に通じた駐在員には、そこまでの違和感はないようだ。

深夜開催と言っても、ライフスタイルや文化によって受け止め方は大きく違う。Ｗ杯はそんな「違い」を教えてくれる絶好の場でもある。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。子どもが生まれてから、夜更かしが苦手になった。