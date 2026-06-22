【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 4ー0 サウジアラビア代表（日本時間6月22日／アタランタ・スタジアム）

【映像】ネット衝撃！神童の歴史的一撃（実際の様子）

スペイン代表のFWラミン・ヤマルが、ワールドカップ初ゴールを記録した。18歳323日での得点は大会史上2番目の若さとなり、日本時間深夜の神童の一撃にファンは衝撃。反響が相次いだ。

スペインは日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026のグループH第2節でサウジアラビア代表と対戦した。左足ハムストリングの負傷により約2カ月間戦列を離れていたヤマルだが、この日は右ウイングとしてスタメン出場。日本時間深夜1時キックオフのゲームで、開始10分にさっそく結果を残す。

左サイドで裏を取ったFWミケル・オヤルサバルがボックス左でボールを受けると、ゴール前に鋭いグラウンダーのクロスを供給。ディフェンスラインとGKの間を通過したボールはファーサイドへ流れ、走り込んだヤマルが右足で押し込んだ。カバーに入ったDFハッサン・アルタムバクティとGKモハンメド・アルオワイスの間を抜き、ネットを揺らした。

18歳323日でのゴールは史上2番目の若さ

データサイト『Opta』によると、ヤマルは18歳323日で大会初ゴールを記録。これは史上2番目の若さであり、歴代1位は17歳8カ月で得点したペレ（ブラジル）となっている。



この歴史的な一撃にSNSでもファンが反応。「ヤマルがきた！！」「神童の一発」「ついにヤマルがきたー！」「これは歴史的なゴール」といった声が上がり、盛り上がりを見せている。

なおヤマルはコンディションを考慮してハーフタイムで交代。チームは4ー0で快勝し、今大会初勝利を挙げた。18歳の新星が刻んだゴールは、スペインの未来を強く印象づける一撃となった。（FIFAワールドカップ2026）