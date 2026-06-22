全ゴルファー共感必至！漫画『ゴルフは気持ち』が描く「スコア計算の罠」がリアルすぎる
ゴルフはメンタルのスポーツとよく言われますが、その心理を痛いほどリアルに描いているのが、いけうち誠一氏の漫画『ゴルフは気持ち』です。
今回は、ゴルファーなら誰もが「あるある！」と頷いてしまう第13話「残り3ホールの闘い」をご紹介します。
絶好調から一転？「タラレバ」の恐怖
物語は、主人公が15番ホールを終えて自己ベスト更新ペースという絶好調な場面から始まります。
「今までのオレのベストスコアが97！」と皮算用を始める主人公。
ゴルファーなら一度は経験のある、あのウキウキする瞬間です。
しかし、そんな甘い考えを嘲笑うかのように、ゴルフの神様は試練を与えます。
スコアを意識した途端に乱れるショット
「ここはボギーでもいい」「悪くてもダボを」と安全策やスコアありきでクラブを選択し始めると、途端にミスショットを連発。
「打つ前にスコアを計算すると…こういうことになるんですね」というキャディさんの言葉が胸に刺さります。
数字にとらわれることで、いつものリラックスしたスイングができなくなってしまうのです。
究極の解決策は「スコアカードを見ない」こと
苦しい展開の中で主人公が気づいたのは、本当に調子が良い時は「1打1打に集中し、その結果がスコアになる」ということ。
打数やスコアばかりを気にして動揺する「雑音」を振り払うため、最終的に主人公は「スコアカードを見ない・計算しない」という結論に至ります。
まとめ
スコアが良い時ほどスコアカードを見てウキウキしたくなるのが人間の性。
しかし、最後まで何が起こるか分からないのがゴルフです。
次回のラウンドで「スコア計算の罠」に陥りそうになったら、この胸に刺さるエピソードを思い出してみてはいかがでしょうか。