【バンカー脱出】大ダフリを防ぐ打ち方！正しい「フェースの開き方」とグリップのコツ

バンカーショットではウィークグリップを勧める理由

両ヒジを下に向けた状態でスイングすれば鈍角な軌道で振れる

最初からスクエアスタンスに構えておいて、 フェースを軽く開くだけで、あとはプローチと同じようにスイングすればシンプルですし、脱出の成功率もアップします。

フェースを開くときは、先にフェース面をピンの少し右側に向けてから、両手をグリップする手順を守ることです。

グリップしてからフェースを開くと左手が深くかぶり、ハンドファーストすぎる構えとなります。そのままスイングすればインパクトで入射角が鋭角になり、フェースの刃が砂の深くまで潜り、大ダフリの結果となりますから注意しましょう。

クラブの入射角が鋭角になりすぎないためには、両手ともウィークに握ってみることをお勧めしたいと思います。

試してみるとわかりますが、ウィークでは両ヒジが下を向いた構えが自然につくれます。そして体の回転でスイングすれば入射角がゆるやかになり、うまく脱出できます。

また、ウィークに握るもう一つのメリットは、スイング中にフェースの開きを保ちやすいことです。フェースを開いた状態でインパクトすることで、ソールのバンス角が使え、深く砂に潜るのを防ぎます。逆に左手をかぶせるストロングに握るとフェースの開きを保ちにくく、インパクトでフェースが返り、砂に潜ってしまいます。普通のバンカーショットの絶対条件は、浅く長いディボットを取ることです。深く短いディボットはＮGです。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信