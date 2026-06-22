ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月22日（月）〜6月28日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【双子座（ふたご座）】

今週は、なんだか怠けたくなってしまったり、ボーッとしてしまいそう。そんなときは、日々のなかにちょっとした刺激を入れてあげるといいかも。同じことを繰り返すのではなく、新しいことを体験してみましょう。普段は話さないような人に話しかけてみるのもアリ。意外と気が合うかもしれません。

★ワンポイントアドバイス★

困ったことがあれば、年長者や目上の人を頼るようにしてみて。話を聞いてもらうと、心の整理もできるようです。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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