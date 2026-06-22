米イラン和平協議が一時停止、トランプ米大統領が暴言



スイスで開催中の米イラン和平協議がトランプ米大統領の暴言で一時停止となった。トランプ氏はSNSやメディアのインタビューに対し、イランへの爆撃再開などを警告した。



トランプ氏は「お前らはあのクソみたいな国にすら戻れなくなる、残りの国土は我々が乗っ取る」「必要なら我々がホルムズ海峡を掌握するかもしれない、奴らをぶっ潰してやる」などと暴言を吐いた。これに対しイラン国会議長は「彼らは発言に慎重になるべき、我々の軍は対応する準備ができている」と警告した。



トランプ氏の発言を受けイラン側が退席したと報じられたが、関係者によると協議は継続しているもよう。スイス当局は必要であれば協議が継続できるよう月曜日の午前中まで会場を確保している。

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