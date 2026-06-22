◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。この日は現地時間で「父の日」ということもあり、最初の２打席は水色のバットを使っていたが、黒のバットに戻して向かった５回先頭の第３打席は右腕ヤングから一ゴロに倒れた。

この日、球団公式ＳＮＳのスタメン紹介では「Ｔｏｒｕ’ｓ ｓｏｎ（徹の息子）」と表記された大谷。昨年の「父の日」は３打数３安打１四球で４出塁し、この日も２打席連続出塁していたが、同日の連続出塁は年をまたいで６打席でストップした。

この日、初回先頭の第１打席は四球。その後２死一、二塁からマンシーの左前適時打で二塁から激走生還を果たした。左膝が万全な状態でないことを感じさせない走りだったが、ベンチに戻る際にはややおかしい走り方にも見えた。この日はスパイクもブルーの特別カラーで臨んでいる。２回２死一塁の第２打席は中前打を放ち、２児のパパになってから２試合連続安打としていた。

「父の日」の大谷といえば、エンゼルス時代の２１年に初ホームランを記録。２３年にも一発を放ち、ド軍移籍１年目の２４年には１試合２発の活躍を見せた。昨年も全て単打ながら３打数３安打と相性のいい日で、過去５年間の「父の日」は打率３割８分９厘、４本塁打、６打点と打ちまくってきただけに、今年も大暴れの期待がかかる。

前日２０日（同２１日）の同戦で２試合ぶりに復帰した大谷は、０―３の９回先頭で迎えた第４打席だった。右腕キトレッジの９４・２マイル（約１５１・６キロ）シンカーを振り抜くと、今季最速タイとなる打球速度１１４・６マイル（約１８４・４キロ）、角度４０度、飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）でセンター右に着弾。出場２試合ぶりの１６号ソロとなり、球団も公式Ｘで「Ｓｈｏｈｅｉ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｄａｄ ｐｏｗｅｒ！（父親パワーさく裂！）」と伝えた。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開していた。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で復帰。前回は“パパ初アーチ”まで８試合を要したが、２人目の今回は初戦でいきなり自ら祝砲を放っていた。