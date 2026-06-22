私、いまファッションデザイナーと団長の二刀流なんです。団長って？ご存じの方も多いと思いますが、「神楽坂女声合唱団」というコーラスグループの団長です。団員は、政治家、弁護士、医者、会社員、俳優、なんとプロの歌手と多士済々。皆さん、二足のわらじで大活躍。そんな顔触れで年に1回、チャリティー公演を開催しています。

実を言うと私、あまり歌は得意ではありませんでした。カラオケに行けばいつも聴く側、人前で歌ったことはめったにありません。なのになぜ？それは一本の電話からでした。「コシノさんですか？合唱団のユニホームを作ってもらえませんか」。突然、こんなオーダーが舞い込んだのです。受話器の向こうの少々かすれた声の主は、料理研究家の小林カツ代さん。作曲家の三枝成彰さんが団長を務める六本木男声合唱団ZIG―ZAGのチャリティーコンサートを見て、女性版をつくりたいと思い立ったとのこと。その時、誰かから私が「六男」（通称・ろくだん）の制服のデザインをしたことがあると聞いて、連絡してきたのです。

「はい、分かりました。喜んでお引き受けいたします」。ユニホームのデザインなら大歓迎。私がそう答えると、カツ代さんが「ついでに一緒に歌いませんか」。その時、歌は苦手と何度もお断りしたのですが、最後に「私だってこの声で歌うんですから、大丈夫」と言われ、妙に納得。「はい、じゃあ」とついでにメンバーになってしまいました。

「神楽坂…」が活動を開始したのは、2000年5月。初代団長は、もちろん、小林カツ代さん。彼女の声掛けで集まったのは、社民党の党首だった土井たか子さん、女優の倍賞千恵子さん、演歌歌手の小林幸子さん、タレントの山田邦子さんら総勢80人。私はユニホームを担当しながらその他大勢の一人でコーラスにも参加しました。

合唱団をけん引したカツ代さんは、結成直後、「緑の星に」というタイトルの素晴らしい団歌も作詞。♪地には花が咲き 人には歌がある〜。世界はいまだに戦争が絶えず、大地震や洪水などの災害で多くの尊い命が犠牲になっていますが、この歌を歌うと不思議と心が癒やされ、生きる勇気が湧いてくる。団員一同、誰もが大好きになり、コンサートには欠かせないナンバーになりました。ところが、いつも元気で明るいカツ代さんが2014年1月、天国に旅立ってしまったのです。まさかの悲報に、一時、合唱団の存続が危ぶまれる時期もありましたが、残された団員の気持ちはひとつ。「これからも『緑の星に』を歌い続けよう」でした。私は今でも一人で歌うのは恥ずかしいのですが、仲間と声をそろえるのは本当に楽しい。誘ってくれたカツ代さんには心より感謝。これからも2代目団長として精いっぱい歌います！

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。