7月24日に全国公開されるFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌主演映画『だぁれかさんとアソぼ？』のコラボソングにFRUITS ZIPPERの「センセーション」が決定。あわせてSP予告とFRUITS ZIPPERからのコメント映像が公開された。

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本作は、若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”が実行されたことがきっかけで、心理カウンセラーの平瀬小春が妹・菜々美とともに抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていく学園ホラー。『呪怨』シリーズなどを手がけ、7月には『口に関するアンケート』の公開も控える清水崇が監督を務めた。

主演を務めるのは、本作が映画単独初主演にしてホラー初挑戦となる鎮西。2025年には『第76回NHK紅白歌合戦』へ初出場したアイドルグループ・FRUITS ZIPPERで活躍し、さらには『ViVi』専属モデルを務めるなど、多方面で支持を集める彼女が、事件の起きた高校へ派遣される心理カウンセラー・平瀬小春役を担当。これまでの明るいイメージを封印し、怪異に巻き込まれる難役に挑んだ。共演には、小春の妹・平瀬菜々美役に星乃あんな、菜々美を気にかける同級生・千葉丈太郎役に大西利空、そして菜々美と共に呪いの遊びを実行する同級生として、向井怜衣、小國舞羽、室はんなが集結。また、染谷将太も出演している。

そんな本作のコラボソングにFRUITS ZIPPERの「センセーション」が決定。あわせて本楽曲の一部を使用したSP予告が公開された。

映像は、本作で主演を務める鎮西の戦慄の絶叫シーンからスタート。“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに恐怖の連鎖へと巻き込まれていく学生たちの姿が次々と映し出される。星乃、大西、向井、小國、室ら若手キャスト陣に加え、染谷演じる謎の男の不穏な姿も登場し、学校に忍び寄る怪異の気配を感じさせる。

「センセーション」は、“NEW KAWAII”を掲げるFRUITS ZIPPERのイメージを覆すような、疾走感あふれるクールなナンバー。軽快さの中にもどこか不穏さを感じさせるサウンドが作品の世界観とシンクロし、映像のラストでは「ねぇ、アソぼ？」という印象的な歌詞が耳に残る仕上がりとなっている。

さらに、FRUITS ZIPPERメンバーからのコメント映像も到着。メンバーの櫻井優衣は、「おすずが主演の映画で、自分達の曲がコラボレーションできることがすっごく嬉しい！」「夢が叶ったような気持ち」とコメント。本作で楽しみにしているポイントについても、松本かれんが「おすずは怖がりでびっくりやさんなので、おすずがお化けと対面するシーンが楽しみ！」と語っている。（文＝リアルサウンド編集部）