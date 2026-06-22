読売ジャイアンツのリチャード（27）が6月18日、Instagramを更新。アイドルグループHKT48の元メンバーで妻の外薗葉月（27）と、自宅で自身の誕生日を迎えたことを報告した。

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「27さいになりました！」というコメントと共に投稿された写真は、ケーキ型の冠を頭に被ったリチャードが、「27」の形をした大きな風船や大皿に乗せられた料理を手に、お茶目な笑顔を見せるもの。隣には弾ける笑みを浮かべる愛妻の姿があり、外薗も自身のInstagramで「今日のご飯はご要望にお答えしてチーズハンバーグを 過去1のでかさで作りました」と愛情たっぷりの裏話を明かしている。

【画像】砂川リチャードの誕生日を祝う外薗葉月（画像は砂川リチャードのInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「リチャードおめでとう」「明日から打ちまくってねー」「今シーズンは20本お願いします！」「巨人の救世主になって欲しいです」「最高～で～す」「お似合いのご夫婦ですね」といったお祝いのコメントが寄せられている。