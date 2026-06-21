いぼ痔は「切らずに」治せる？麻酔不要で日帰り可能な治療法とは？【医師解説】

「痔の治療＝切る手術」というイメージをお持ちではありませんか？ じつは、切らずに痔を治療する方法もあるのだそうです。痛みや負担が少なく、日帰りで受けられることも多いため、忙しい人や手術に抵抗がある人にもおすすめの治療法です。今回の記事では、切らない痔の治療について「まつもとデイクリニック」の松本先生に解説していただきました。

監修医師：

松本 康久（まつもとデイクリニック）

高知医科大学（現・高知大学医学部）卒業。その後、高知大学医学部附属病院第二外科入局、愛媛・茨城・千葉・鹿児島の関連病院勤務。2006年、高知県高知市に「まつもとデイクリニック」を開院。日本外科学会、日本血管外科学会、日本静脈学会、 日本脈管学会、日本消化器内視鏡学会、日本内視鏡外科学会の各会員。

編集部

痔の日帰り治療があると聞きました。

松本先生

はい、日帰りで可能な「切らない痔の治療」があります。「内視鏡的痔核結紮術」という、内視鏡を使って専用のゴムをいぼになっている部分にかける方法です。

編集部

どんないぼ痔でも治療できるのですか？

松本先生

いいえ、基本的には内痔核を対象としています。先述のとおり、外痔核の場合は周辺に神経があるため、内視鏡的痔核結紮術は適さないのです。逆に内痔核の場合は、周辺に神経がないため、通常は麻酔も不要です。

編集部

麻酔も不要なのですね。

松本先生

麻酔をしないので、術後、そのまま車などを運転して帰宅することも可能ですし、食事もすぐ食べてかまいません。手術当日、普段どおり入浴することもできます。

※この記事はメディカルドックにて＜切らない痔の治療 「内視鏡的痔核結紮術」とは? 痔ができたときの対処法を医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。